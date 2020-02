Un avion British Airways a obtinut un record de viteza peste Atlantic. L-a ajutat Ciara

Ziare.

Acesta este un nou record de viteza pentru categoria avioanelor comerciale, subsonice, pe ruta New York - Londra, potrivit Flightradar24, care monitorizeaza zborurile comerciale globale.Recordul precedent era detinut de o cursa a companiei Norwegian Air care a parcurs distanta de 5.600 de km dintre cele doua orase in 5 ore si 13 minute, potrivit BBC."Vantul si curentii de aer au fost ideali pentru o cursa rapida", a spus Ian Petchenik, directorul de comunicatii al Flightradar 24.Aeronava British Airways, un Boeing 747, a invins la mustata o alta cursa, operata de Virgin Atlantic, care a aterizat pe Heathrow cam in acelasi timp, dar cu un minut mai incet.Avioanele de pasageri Concorde, construite in parteneriat de britanici si francezi, obisnuiau sa traverseze Atlanticul in doar 3 ore, insa acestea au fost scoase din operatiune in 2003.