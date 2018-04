Un avion care zbura pe ruta Cluj-Bucuresti s-a intors din drum, din cauza unor zgomote ciudate la motor

Ziare.

com

Discutiile cu turnul de control arata ca echipajul zborului 0B3102 a raportat vibratii la motor, dupa decolare, astfel ca s-a luat decizia revenirii la Cluj-Napoca, unde a si aterizat in siguranta, informeaza Aeronews.ro Martorii spun ca "se auzea ciudat, asemeni unui C-130 Hercules, nicidecum #B737". Avionul in cauza are 27 de ani vechime.