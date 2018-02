(Video) Un avion cu 71 de persoane s-a prabusit langa Moscova: Nu exista supravietuitori. A fost gasita cutia neagra - UPDATE

Putin a transmis deja condoleante. Fragmente de avion si cadavre, gasite intr-o localitate

Straini si copii printre victime

De ce s-a prabusit? Vremea era buna, avionul fara probleme, echipajul experimentat

A fost gasita cutia neagra: Defectiune tehnica sau explozie la motor?

Nu se cunosc in prezent cauzele accidentului. Ministerul rus pentru situatii de urgenta a confirmat prabusirea avionului. Avionul a stat doar 5 minute in aer, dupa care s-a prabusit langa localitatea Argunovo, relateaza Russia Today Aeronava Antonov An-148 operata de compania Saratov Airlines se indrepta spre Orsk, un oras situat in apropiere de granita dintre Rusia si Kazakhstan. Un reprezentant al serviciilor pentru situatii de urgenta a declarat pentru agentia Interfax ca nu exista "nicio sansa" ca cineva sa fi supravietuit, iar informatia a fost mai tarziu confirmata.Un reprezentant al serviciilor de urgenta a confirmat pentru agentia Tass descoperirea unor fragmente ale avionului de pasageri in districtul Ramenskoie din regiunea administrativa Moscova."Echipele de salvare au ajuns la locul accidentului. In zona localitatii Stepanovskoie, au fost descoperite fragmente din aeronava An-148, precum si mai multe trupuri neinsufletite", a declarat oficialul rus, confirmand ca nu exista niciun supravietuitor, potrivit Mediafax.Ministrul rus al Transporturilor, Maxim Sokolov, s-a deplasat de urgenta la locul accidentului, in timp ce presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat condoleantele fata de rudele victimelor si le-a cerut autoritatilor sa constituie o comisie speciala de ancheta , potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Ministerul pentru Situatii de Urgenta a facut publica lista victimelor, dupa ce a contactat rudele celor care s-au aflat in avion si a infiintat o linie telefonica speciala.Site-ul agentiei Tass anunta ca"Potrivit raportului preliminar, trei straini si trei copii s-au aflat printre pasagerii avionului. Pana in prezent, doar doua trupuri neinsufletite si una dintre cutiile negre ale aeronavei Antonov An-148 au fost recuperate de la locul accidentului", a spus oficialul rus.Un purtator de cuvant al autoritatilor din regiunea Orenburg a precizat ca unul dintre cetatenii straini este un elvetian.Ministrul rus al Transporturilor, Maxim Sokolov, a transmis ca identitatea tuturor persoanelor decedate va fi stabilita prin efectuarea unor expertize genetice, care pot dura doua-trei luni.Cauza prabusirii aeronavei urmeaza sa fie stabilita de catre anchetatori, iar variantele luate in calcul sunt conditiile meteo, o eroare de pilotaj sau o defectiune tehnica. Totusi, autoritatile au precizat ca nu sunt conditii meteo extreme in regiune.De asemenea, compania aeriana Saratov Airlines sustine ca aeronava nu avea nicio problema tehnica, iar pilotii nu au solicitat o aterizare de urgenta."Echipajul era experimentat, avionul era de incredere. Nu a fost semnalata nicio problema tehnica. Echipajul nu a solicitat o aterizare de urgenta pe aeroportul Zukovski (aflat la 40 de kilometri sud-est de Moscova, n.red.) ", a declarat purtatorul de cuvant al companiei aeriene, Elena Voronova.La mansa avionului se afla comandantul Valeri Ivanovici Gubanov, care avea peste cinci mii de ore de zbor la activ, dintre care 2.166 pe acest tip de aeronava.Aeronava Antonov An-148 a fost fabricata in 2010 si a intrat in serviciul companiei aeriene in acelasi an. Prima cursa a fost efectuata in iunie 2010, iar recordul privind timpul de zbor continuu, fara o revizie, a fost stabilit in 2011 - 400 de ore si 45 de minute.Intre timp, autoritatea de aviatie a Rusiei a constituit o comisie de ancheta formata din patru specialisti.ale aeronavei Antonov An-148. Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta a cerut folosirea unor drone pentru analizarea zonei in care s-a prabusit avionul de pasageri, precizand ca au mai fost descoperite doua trupuri neinsufletite printre ramasite.Presa rusa afirma ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului ar fi explodat inaintea prabusirii, potrivit News.ro. Informatiile nu au fost confirmate din surse oficiale.Potrivit site-ului Flightradar24, care ofera informatii in timp real despre cursele aeriene la nivel global (destinatie, localizare, tipul aeronavei, altitudine, viteza), aeronava Antonov An-148 a disparut de pe radare la 5 minute dupa decolarea din Moscova, efectuand o coborare de aproximativ 1.000 de metri pe minut inainte de pierderea semnalului.Compania rusa Saratov Airlines a fost interzisa in 2015 de la operarea zborurilor internationale, dupa ce inspectorii au descoperit in cabina unei aeronave de linie o persoana care nu era autorizata sa faca parte din echipajul de zbor. Interdictia a fost ridicata in 2016, iar compania si-a restrans activitatea. In prezent, Saratov Airlines opereaza in principal curse interne , dar face legatura si catre cele mai importante orase din Armenia si Georgia.