Un avion cu destinatia Salonic a aterizat la Timisoara, din cauza ninsorilor din Grecia

Aeronava care apartinea companiei Ryanair plecase de pe aeroportul londonez Stanstead, insa nu a mai ajuns la destinatie. Pilotii au fost informati ca, din cauza ninsorii puternice, aeroportul din Salonic a fost inchis si avionul nu va putea ateriza acolo.Aeronava cu 182 de oameni la bord a fost redirectionata, vineri seara, catre Timisoara, unde a aterizat la ora 22.37, pasagerii fiind debarcati in aerogara si s-au luat masurile necesare pentru ca acestia sa aiba tot confortul. Compania Ryanair le-a oferit oamenilor si varianta de a pleca spre Grecia cu autocarul."Deoarece conditiile meteo de pe aeroportul de destinatie nu se imbunatateau, reprezentantii companiei le-au oferit varianta de a pleca cu autocarele spre Grecia. Peste o suta de pasageri au plecat cu autocarele, insa 71 de persoane au refuzat si au ramas in aerogara, in zona sosiri externe, protestand fata de aceasta situatie. Angajatii Aeroportului Timisoara au oferit pasagerilor tot sprijinul pentru a astepta in mod civilizat rezolvarea situatiei", au transmis reprezentantii Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara.Initial, Ministerul Transporturilor din Grecia a luat masuri pentru a-i caza pe pasagerii ramasi la Timisoara la un hotel din oras, insa problema a fost in cele din urma rezolvata, un avion urmand sa soseasca la Timisoara pentru a-I prelua pe cei ramasi."Compania aeriana greceasca Aegean va trimite astazi (sambata - n.r.) o cursa speciala la Timisoara pentru a prelua pasagerii ramasi. Zborul este estimat sa soseasca in jurul orei 14.00, astfel incat pasagerii nu vor mai fi cazati la hotel, ei vor ramane in aeroport, la Salonul Oficial, pana la sosirea cursei care ii va transporta la destinatie", au mai transmis reprezentantii aeroportului Timisoara.