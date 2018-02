Un avion cu 66 de pasageri la bord s-a prabusit in Iran. Nu se stie daca exista supravietuitori UPDATE

Update 13:39

Compania aeriana iraniana Aseman Airlines a anuntat ca epava avionului prabusit duminica nu a fost inca gasita, astfel ca deocamdata nu se stie cu exactitate numarul persoanelor decedate.Initial, compania anuntase ca toate cele 66 de persoane aflate la bord si-au pierdut viata."Nu avem inca acces la locul exact al prabusirii avionului si prin urmare nu putem confirma ca toti pasagerii au murit", a declarat Mohammad Tabatabai, director pentru relatii publice la Aseman Airlines, informeaza AFP.BBC informeaza ca niciuna dintre persoanele aflate la bordul avionului nu a supravietuit.Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea Samirom", la aproximativ 480 km sud de Teheran, "si toate serviciile de urgenta sunt in alerta", au anuntat agentiile de presa Isna si Fars, citandu-l pe Pirhossein Koolovand, seful serviciului national de urgenta.Avionul s-a prabusit intr-o zona montana, in regiunea Semirom, potrivit BBC La bord se aflau 60 de pasageri, doi agenti de paza, doi insotitori de zbor, pilotul si co-copilotul, potrivit presei externe.Avionul, un ATR 72-500 de 20 de ani, era operat de Aseman Airlines.