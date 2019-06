Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Harghita

Ziare.

Se pare ca avionul decolase de pe aeroportul din Targu Mures.ISU Harghita anunta ca, potrivit datelor furnizate de apelant, dupa aterizare avionul a luat foc.La bord se aflau pilotul si copilotul, care s-au evacuat imediat. Ambele persoane sunt constiente, fara rani grave si urmeaza sa fie evaluate de catre echipajele medicale.Avand in vedere altitudinea mare la care a avut loc incidentul, la fata locului se deplaseaza 3 echipaje de interventie cu mijloace 4x4.De asemenea, un elicopter SMURD se deplaseaza in zona pentru recuperarea celor doua persoane.- Elicopterul SMURD a ajuns in zona montana, greu accesibila, in care se afla cei doi piloti. Avand in vedere ca terenul nu permite aterizarea, un medic SMURD va cobori prin troliere, pentru evaluarea medicala a celor doi.A.G.