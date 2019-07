Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Suedia: Nimeni nu a supravietuit

Ziare.

Pasagerii se indreptau catre un loc pentru a face parasutism langa Umea, un mic oras universitar din nordul Suediei, conform autoritatilor."Suntem deja la fata locului cu o echipa de salvare care asista medicii de pe ambulanta.Este un avion de parasutare si pare sa se fi intamplat ceva imediat dupa decolare", a declarat purtatorul de cuvant al serviciului de pompieri, Conny Ovarfordt, citat de The Sun."Am auzit un zgomot de motor bizar, care nu parea normal. Mi-am ridicat capul si am vazut un avion care se invartea ca un titirez", a declarat un martor, Peter Larsson, pentru cotidianul Dagens Nyheter."Initial am crezut ca este un zbor acrobatic, insa apoi am inteles repede ca nu era in regula", a relatat acesta.Conform The Local Sweden, avionul a decolat de pe aeroportul din Umea la ora 13:30 duminica si a trimis o alarma la ora 14:12, cu putin timp inainte de a se prabusi.Nu se cunosc numele sau nationalitatile victimelor, iar rudele acestora au fost notificate.