Un avion MiG 21 s-a prabusit la un show aviatic, in apropiere de Autostrada Soarelui (Foto & Video) UPDATE Pilotul a murit carbonizat

Aeronava participa la un show aviatic, la care asistau mii de persoane, si s-a prabusit in apropierea statiei de taxare de la Fetesti, de pe Autostrada Soarelui. Avionul a luat foc la impactul cu solul.Desi, initial, au existat informatii ca pilotul a reusit sa se catapulzeze, se pare ca, de fapt, militarul a murit carbonizat.Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Calarasi, pilotul ar fi reusit sa se catapulteze. Ulterior, reprezentantii Serviciului de Ambulanta Constanta anuntau ca pilotul ar fi decedat. "De la locul accidentului ni s-a transmis ca pilotul ar fi murit carbonizat. Asa mi-au spus de acolo", a declarat Claudia Tatarici, Ambulanta Constanta, pentru Mediafax.In cele din urma, ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca pilotul nu a supravietuit."L-am pierdut astazi pe locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabusita la Fetesti. Ofiterul era in varsta de 36 de ani si indeplinea functia de pilot-sef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta, Baza 86 Aeriana Fetesti. (...) Cuvintele sunt prea sarace pentru a descrie durerea pe care aceasta pierdere cumplita o provoaca Armatei Romaniei. Condoleante familiei indoliate. Dummezeu sa il odihneasca in pace!", a transmis pe Facebook Mihai Fifor Procurorii militari de la Parchetul Tribunalul Militar Bucuresti s-au autosesizat si au deschis un dosar penal pentru a afla in ce conditii s-a produs accidentul si de ce pilotul nu a reusit sa se catapulteze.Site-ul de specialitate Aeronews posteaza poze de la incidentul nefericit.Potrivit Ministerului Apararii, avionul avea simpla comanda si un singur pilot."O aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 86 Aeriana Fetesti s-a prabusit sambata, 7 iulie, in jurul orei 13:30, la aproximativ 10 km nord de locatia bazei aeriene", relateaza MApN.O comisie numita la nivelul Statului Major al Fortelor Aeriene s-a deplasat de urgenta la locul prabusirii pentru investigarea evenimentului.Prima reactie a ministrului Apararii, Mihai Fifor, a fost sa sublinieze ca aparatele de zbor ale fortelor aeriene romane sunt in perfecta stare de functionare. Citeste intreaga sa declaratie. Iata fotografii cu aeronava in flacari, postate de un martor la eveniment.Baza 86 Aeriana "Locotenent aviator Gheorghe Mociornita" a organizat sambata Ziua Portilor Deschise, informeaza pagina de Facebook a bazei militare.Ca urmare a accidentului, baza a fost evacuata si toate exercitiile de la Open Day au fost sistate.Un eveniment similar a avut loc in iunie 2017, cand un alt MiG 21 Lanser s-a prabusit langa Nazaracea, in judetul Constanta, insa atunci pilotul a supravietuit.B.B.