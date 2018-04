Un avion s-a prabusit in Algeria. Cel putin 257 de oameni au murit UPDATE

Update:

JUST IN: Death toll in Algerian military plane crash rises to 257 - Algerian state TV pic.twitter.com/LLl2c7EdXG - Reuters Top News (@Reuters) April 11, 2018

🚨 Les medias algeriens evoquent desormais un bilan d'au moins 181 morts, apres le crash d'un avion militaire pres de la base aerienne de #Boufarik.#Algerie pic.twitter.com/0h1xk5vfFs - deSperate (@TBMJ2_) April 11, 2018

L'avion militaire etait a destination de Bechar et s'est ecrase quelques minutes apres son decollagehttps://t.co/Uxe6HUFi4X pic.twitter.com/LZpTKEDszH - Algerie24 (@Alg24net) April 11, 2018

La bordul avionului, un Ilyushin Il-78, se aflau zeci de trupe militare, scrie Al Jazeera Cel putin 257 de oameni au murit in urma prabusirii avionului militar din Algeria, informeaza agentia de stiri Reuters.Bilantul mortilor in accidentul din Algeria ar fi crescut la 181, potrivit agentiei Al Jazeera.Cel putin 105 persoane si-au pierdut viata in urma acestui accident aviatic, scriu publicatiile locale care citeaza oficiali din Aparare.Cel putin 25 de membri ai Frontului Polisario s-ar numara printre cei decedati, conform BBC.Primele informatii aratau ca cel putin 200 de oameni si-au pierdut viata in prabusirea aeronavei.Avand in vedere gravitatea accidentului, bilantul ar putea creste pe masura ce salvatorii recupereaza trupurile pasagerilor.Avionul s-a prabusit intr-un camp langa aeroportul militar de la Boufarik, aflat in apropiere de capitala Algiers, si a izbucnit in flacari in jur de ora locala 08:00.Toate drumurile din jurul aeroportului au fost inchise pentru a facilita accesul serviciilor de urgenta la locul accidentului.O sursa din randul fortelor militare a declarat pentru o televiziune locala ca nu exista supravietuitori.Unele surse locale scriu ca cel putin 100 de oameni se aflau la bordul avionului, in timp ce altele sustin ca in aeronava se aflau cel putin 200 de persoane. Numarul exact al mortilor nu este cunoscut momentan.- Vom reveni cu amanunte pe masura ce acestea apar -