Un avion s-a prabusit in Alpii Elvetieni - patru persoane au murit

Avionul de tip Robin, cu patru locuri, s-a prabusit vineri dupa-amiaza la o altitudine de circa 3.300 de metri, la aproximativ 150 de metri deasupra trecatorii Duran, conform unui comunicat al politiei din cantonul Valais, in sudul tarii.Avionul decolase de pe aeroportul din Sion pentru un zbor de agrement, conform politiei, care a precizat ca echipele de salvare au intervenit dupa declansarea balizei aparatului de zbor, dar "nu au mai putut decat sa constate decesul pilotului si al celor trei pasageri"."Victimele nu au fost oficial identificate pentru moment", a adaugat politia, explicand ca "circumstantele accidentului raman inca a fi stabilite" si ca este in desfasurare o ancheta Accidentul survine dupa o iarna in care numeroase persoane si-au pierdut viata in Alpii Elvetieni din cauza unei serii de avalanse.