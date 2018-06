Un avion s-a prabusit in orasul indian Mumbai: Cel putin sase persoane au murit

Ziare.

Avionul King Air C-90 efectua un test aviatic atunci cand s-a prabusit, relateaza site-ul agentiei Reuters.Printre victime se numara doi piloti si doi ingineri care se aflau la bord, a anuntat Directia Generala pentru Aviatie Civila.Politia a informat ca avionul a izbucnit in flacari in timp ce se prabusea. O persoana care se afla in zona a murit.Autoritatile au anuntat ca au demarat o ancheta pentru a determina cauza incidentului.Avionul era detinut de compania UY Aviation Private Limited.