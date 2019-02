Un avion TAROM a fost lovit de fulger in timp ce ateriza (FOTO)

Ziare.

Potrivit informatiilor postate pe pagina de Facebook Lebanese Plane Spotters , incidentul s-a petrecut la o aeronava Boeing 737-700, care venea din Bucuresti in capitala Libanului.Avionul, care apartine companiei TAROM si zbura in conditii de furtuna , a fost lovit de un fulger chiar in timpul manevrelor de aterizare.Zborul de intoarcere RO168 a fost anulat, iar toti pasagerii au fost redirectionati catre altele.Aeronava a fost supusa nei inspectii tehnice.Reorezentantii companiei au confirmat pentru Hotnews.ro incidentul si au precizat ca nu a fost identificat nici un defect de zbor. Avionul urmeaza sa revina la Bucuresti duminica noaptea, unde va fi din nou verificat. Pasagerii cursei respective nu au avut de suferit.T.B.