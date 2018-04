Un avion TAROM s-a intors din drum dupa ce un geam s-a fisurat

Ziare.

com

Aeronava carea avea 105 persoane la bord s-a intors pe Aeroportul Henri Coanda, la aproape o ora de la decolare. Aceasta a ajuns pe aeroport in jur de ora 10:00, dupa ce decolase la ora 08:51.Avionul a aterizat in siguranta, potrivit News.ro, iar toti pasagerii au ajuns in terminalul aeroportului, in zona de imbarcare, asistati.Cursa Bucuresti-Barcelona era operata cu o aeronava de tip Boeing 737-700."Decizia comandatului respecta procedura stipulata in manualul de zbor al aeronavei. Siguranta pasagerilor nu a fost pusa in pericol nicio clipa. Aeronava a aterizat in deplina siguranta pe Aeroportul International Henri Coanda, pasagerii au fost debarcati, primesc asistenta la sol si vor decola in scurt timp catre destinatia initiala", a anuntat compania, care si-a prezentat scuzele pentru inconvenient.Tarom a mai precizat ca siguranta pasagerilor nu a fost pusa in pericol si ca acestia vor decola in scurt timp.