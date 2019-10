Un avion usor a aterizat fortat pe un camp da langa Autostrada Bucuresti-Pitesti

Ziare.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu a anuntat, duminica seara, ca in jurul orei 18:00, institutia a fost solicitata sa intervina in apropierea A1, la kilometrul 42, sensul de mers catre Bucuresti, la un accident in care a fost implicat un avion, conform primelor informatii primite de la apelant, participant la trafic Echipajele care au ajuns acolo au constatat ca era vorba despre un avion usor, de doua persoane, in care se afla doar pilotul. El a fost nevoit sa aterizeze fortat pe un teren arabil, din cauza ca motorul s-a defectat."Din fericire, pilotul nu a patit nimic in timpul manevrelor de aterizare fortata, doar avionul suferind avarii la trenul de aterizare, elice si aripa dreapta", a transmis ISU Giurgiu.La locul accidentului, s-au deplasat un ASAS si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de pompieri Bolintin Deal si elicopterul SMURD, fara a fi nevoie de interventia niciunui echipaj.