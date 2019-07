Un baiat de 12 ani a fentat sistemele de securitate de pe Heathrow si a urcat la bordul unui avion fara bilet

Ziare.

Copilul neinsotit, care nu avea asupra sa vreun document de calatorie, s-a amestecat printre pasagerii care se urcau in avion si a fost remarcat doar atunci cand echipajul i-a cerut cartea de imbarcare pentru a-l indruma spre locul lui.Baiatul, despre care se crede ca este olandez, a refuzat sa coopereze cu echipajul atunci cand i s-a cerut.Pasagerii au declarat ca acesta a refuzat, de asemenea, sa paraseasca aeronava si a fost in cele din urma indepartat de politistii care urcasera in avion pentru a oferi asistenta echipajului.Ca urmare a acestei brese de securitate, avionul a trebuit evacuat, iar pasagerii obligati sa efectueze un doilea control de securitate, zborul fiind intarziat din aceasta cauza cu peste patru ore.Detectivii incearca in prezent sa stabileasca de unde este baiatul si cum a reusit acesta sa treaca prin cordoane de securitate stricte, fara a fi vazut.O varianta ar fi ca baietelul era un pasager aflat in tranzit care a ajuns pe Heathrow cu un bilet spre o destinatie ulterioara, dar a incercat apoi sa vada cat de departe poate merge fara a fi remarcat.Bresa de securitate ridica intrebari cu privire la eficacitatea controalelor de securitate pe cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, desi un purtator de cuvant al British Airways a dat asigurari ca baiatul a trecut prin aceleasi controale ca toti ceilalti pasageri.