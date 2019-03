Un barbat care trebuia sa se afle in avionul prabusit in Etiopia a scapat cu viata pentru ca a ratat zborul cu 2 minute

Ziare.

"Ar trebui sa o vad ca pe o a doua sansa", a declarat luni Antonis Mavropoulos la postul de televiziune grec Skai."Am ratat zborul cu doua minute; cand am sosit, imbarcarea fusese inchisa si am vazut ultimii pasageri intrand - am tipat sa ma lase, dar nu mi-au permis", a povestit barbatul pe contul sau de Facebook.Avionul a decolat la ora locala 08:38 cu destinatia Nairobi (Kenya) . Niciunul dintre cei 149 de pasageri si opt membri ai echipajului nu au supravietuit.Potrivit directorului general al companiei, pilotul a comunicat controlorului de trafic ca are "dificultati" si a cerut sa revina pe aeroportul Bole din Addis Abeba. I s-a dat permisiunea sa se intoarca, dar avionul s-a prabusit la 62 de kilometri sud-est de capitala.Mavropoulos a explicat ca a ratat zborul, deoarece persoana care il insotea la aeroport ajunsese cu intarziere.Barbatul a adaugat ca a fost repartizat pentru zborul urmator, insa "a protestat vehement" pentru ca era suficient timp pentru a urca la bord si a merge cu zborul sau.El a povestit ca ulterior ofiterii de securitate l-au tras deoparte, iar unul dintre acestia i-a spus cu blandete sa nu mai protesteze, ci sa ii multumeasca lui Dumnezeu, deoarece avionul s-a prabusit. "Initial am crezut ca minte", a declarat acesta.Mavropoulos si-a informat apoi familia ca nu se afla la bordul avionului prabusit, apoi si-a impartasit povestea pe Facebook."Am fost atat de usurat ca pot scrie acest post si sunt recunoscator ca sunt in viata", a marturisit el.