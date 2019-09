Un deputat cere ca avioanele sa nu mai zboare peste orasul Cluj Napoca

Ziare.

"Am fcut aceasta adresa, pana la urma, si la presiunea a sute de clujeni, pentru ca s-a facut si un sondaj pe un grup local de Facebook si erau sute de clujeni care au declarat ca sunt deranjati. Deranjul fonic si poluarea cu kerosen afecteaza cateva zeci de mii de locuitori. Aeroportul este pozitionat in asa fel, si culoarele de zbor, incat strabat tot orasul, iar bineinteles, cartierele de langa aeroport sunt cele mai afectate", a spus deputatul Dohotaru.El a precizat ca a transmis cererea Ministerului Transporturilor si doreste ca, impreuna cu grupul de clujeni, sa se intalneasca si sa discute cu autoritatile despre modificarea culoarului de zbor."Am transmis solicitarea si sunt alaturi si de un grup de clujeni care au propus conducerii aeroportului ca, alaturi de reprezentanti ROMATSA, sa ne intalnim si sa discutam chestiunea aceasta, a culoarului de zbor", a mai declarat parlamentarul.Deputatul Adran Dohotaru a postat si pe pagina sa de Facebook un text in care prezinta motivele pentru care a cerut ca ROMATSA sa schimbe culoarul de zbor astfel incat sa ocoleasca orasul.El considera ca zgomotul generat de zborurile de zi si noapte conduce la scaderea calitatii vietii, la tulburari psihice si medicale."Clujul nu e un camp de cartofi ca sa-l survoleze avioanele zi-noapte, intre 400 si 500 de zboruri saptamanal! Zborurile de noapte depasesc considerabil limita legala de 40 de decibeli si ne afecteaza somnul, care conduce la randul sau la stres, probleme de concentrare, iritare, scadere a performantei si productivitatii la munca", a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.De asemenea, Adrian Dohotaru scrie ca cei mai prejudiciati sunt locuitorii din cartierele aflate in apropierea aeroportului, dar zgomotul se aude si in cealalta parte a orasului."Clujenii cei mai prejudiciati sunt cei din Someseni, cartierul Intre Lacuri, Marasti si Gheorgheni, dar chiar si eu, care locuiesc in Manastur, in celalalt capat al orasului, aud din pat, la 6 dimineata avioanele cum decoleaza si aterizeaza. Imi inchipui cat de dificil trebuie sa fie pentru clujenii din estul orasului.Si nu trebuie sa imi inchipui, mai multe cunostinte s-au plans in mod repetat de poluarea fonica, dar si cu kerosen. Le dau dreptate! Cum sunt initiator al unei campanii pentru realizarea celui mai mare spatiu verde public din Cluj, Parcul Est, al doilea parc natural urban dupa Delta Vacaresti, nu rareori mi s-a intamplat ca la tururile ghidate sa urlam ca sa ne auzim intre noi cand se apropie avioanele", a mai scris deputatul.Nu in ultimul rand, parlamentarul atrage atentia ca cele mai multe accidente au loc la decolare si aterizare si "e doar o chestiune de timp pana cand se va produce prima defectiune a unui avion deasupra orasului".