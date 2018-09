Un expert in Google Maps sustine ca a gasit epava avionul MH370

Ziare.

Acesta afirma ca a descoperit epava chiar pe Google Maps intr-o jungla din Cambodgia, arata Mirror Acum, Wilson intentioneaza sa plece in zona pentru a-si testa teoria.Amintim ca in acest an s-au incheiat cautarile epavei avionului Malaysia Airlines MH370 , a carui disparitie in 2014 este considerata unul dintre cele mai mari mistere aviatice.Zborul MH370, cu 239 de persoane la bord, a disparut in timp ce zbura de la Kuala Lumpur la Beijing pe 8 martie 2014.De-a lungul timpului au aparut numeroase ipoteze privind acest zbor. Una dintre ele a fost ca pilotul s-a sinucis si a scufundat avionul in mod deliberat. De asemenea, in aceasta perioada s-au gasit bucati de avion in diverse zone, de fiecare data crezandu-se ca ar fi vorba despre epava avionului Malaysia Airlines MH370.A.G.