Un geam al cabinei unui avion Airbus a explodat in zbor si a ranit un pilot

Zborul companiei Sichuan Airlines, care asigura o legatura intre metropola Chongqing (sud-vest) si Lhassa (Tibet), luni dimineata, a reusit sa aterizeze de urgenta la Chengdu (sud-vest), in pofida spargerii geamului drept al cockpitului, precizeaza CAAC in comunicat, citat de AFP.Copilotul a fost ranit la fata, iar o insotitoare de bord a fost usor ranita la aterizare, se arata in comunicat.Cauza incidentului nu a fost precizata, CAAC anuntand doar ca este in curs o ancheta.In imagini filmate de pasageri si difuzate pe site-ul Cotidianului Poporului, ziarul oficial al Partidului Comunist Chinez, se poate observa ca s-au folosit mastile de oxigen.In alte imagini, pare ca unul dintre geamurile cabinei a disparut.Aceasta este a doua aterizare de urgenta a unui avion in China in mai putin de o luna.Un zbor apartinand Air China a fost redirectionat pe 15 aprilie, dupa ce un barbat a luat ostatic, scurt timp, un membru al echipajului pe care l-a amenintat cu un stilou-pana.