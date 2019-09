Un mecanic de la American Airlines este acuzat de sabotarea unui avion cu 150 de oameni la bord

Ziare.

Actul de acuzare mentioneaza "deteriorarea, distrugerea, incapacitarea sau defectarea intentionate a unei aeronave si tentativa" de a comite toate acestea, dupa ce a intervenit asupra modulului de date (ADM) care transmite viteza, panta traiectoriei si alte date vitale despre avion, relateaza CNN.Conform acuzatiilor, Alani a comis fapta pe 17 iulie, chiar inainte de decolarea de la aeroportul international din Miami, a unui avion cu 150 de persoane la bord, cu destinatia Bahamas. Concret, el a introdus o bucata de spuma in mufa de intrare a ADM, apoi a aplicat adeziv pentru a impiedica spuma sa iasa.Anchetatorii au consemnat ca mecanicul a recunoscut ca a accesat sistemul ADM si a declarat ca nu intentiona sa afecteze avionul sau pasagerii. El si-a explicat motivatia: era nemultumit de o disputa contractuala intre sindicalisti si companiile aeriene, in urma careia a pierdut bani, ceea ce l-a determinat sa incerce sa obtina plata unor ore suplimentare pentru lucrari la avion.In timp ce avionul accelera pe pista, la ADM a aparut o eroare, iar pilotii au intrerupt decolarea. Niciun pasager nu a fost ranit, arata actul de acuzare. Mecanicii American Airlines au controlat imediat aeronava si au descoperit un tub Pitot conectat necorespunzator la ADM, constatand ca sistemul pare obturat intentionat. Alani a fost identificat ulterior cu ajutorul inregistrarii video pentru supraveghere.Intr-o declaratie pentru CNN, American Airlines si-a sustinut "angajamentul neabatut fata de siguranta si securitatea clientilor si echipajelor noastre" si a aratat ca trateaza problema cu mare seriozitate. "In momentul incidentului, aeronava a fost scoasa din uz, s-a efectuat intretinerea, iar dupa o verificare de siguranta aeronava a fost reintrodusa in serviciu. American a notificat imediat autoritatile federale, care au preluat ancheta cu deplina noastra cooperare", a comunicat compania.