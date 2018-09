Un pasager al unui avion care a aterizat pe aeroportul Otopeni e suspect de febra tifoida UPDATE

UPDATE

Avionul a ramas la sol, in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, a precizat, pentru News.ro, un reprezentant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB).- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat la Digi24 ca barbatul a fost dus la spitalul Victor Babes, dupa ce un medic a constatat ca nu exista niciun pericol pentru ceilalti pasageri. Cei 194 de calatori au coborat din aeronava in conditii de siguranta si nu exista risc de contaminare. Medicii au precizat ca febra tifoida se transmite doar pe cale digestiva, nu si aeriana.Avionul a aterizat pe Henri Coanda in jurul orei 19.45, potrivit reprezentantului CNAB."Pasagerul suspect de febra tifoida a fost preluat de Directia de Sanatate Publica (DSP) pentru verificari. Restul pasagerilor au ramas in avion pana la aflarea rezultatelor", a spus reprezentantul companiei.Pasagerul respectiv ar fi cetetean roman.