Uniunea Europeana suspenda zbourile avioanelor Boeing 737 Max

"In urma tragicului accident al unui avion Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines (cursa ET302), Agentia UE pentru Siguranta Aviatiei ia toate masurile pentru a garanta siguranta pasagerilor. Ca masura de precautie, EASA a publicat astazi o directiva pentru siguranta aeronautica, in vigoare de la ora 19.00 UTC (22.00, ora Romaniei), prin care se suspenda toate operatiunile de zbor cu toate aparatele de tip Boeing Model 737-8 MAX si 737-9 MAX in Europa.In plus, EASA a publicat o directiva de siguranta, in vigoare de la ora 19.00 UTC (22.00, ora Romaniei), prin care se suspenda toate zborurile comerciale efectuate de companii care au sedii in tari terte cu avioane de aceste tipuri, spre UE sau dinspre UE", a transmis institutia marti seara intr-un comunicat postat pe site-ul propriu.Anterior, Marea Britanie, Franta, Germania, Italia, Olanda au decis interzicerea tranzitului avioanelor de tip Boeing 737 Max 8 prin spatiul lor aerian. Turcia a luat o decizie similara.Compania Boeing si Administratia Federala pentru Aviatie din SUA au dat asigurari ca acest model de avion este sigur. Un avion de tip Boeing 737 Max 8 s-a prabusit duminica in Etiopia , iar toate cele 157 de persoane aflate la bord au murit. Este al doilea avion de acest tip care se prabuseste in ultimele cinci luni.Marea Britanie, China, Franta, Germania, Etiopia, Singapore, Australia, Indonezia si Malaysia au suspendat zborurile avioanelor Boeing 737 Max 8.Potrivit expertilor, pilotii probabil au avut dificultati in dezactivarea unui sistem automat care impiedica intrarea in picaj a avionului. Compania Boeing analizeaza posibilitatea actualizarii dispozitivului software care coordoneaza acest sistem.