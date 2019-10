Valentin Gvinda a renuntat la conducerea TAROM. Iata cine a devenit director executiv

Ziare.

com

Noul sef TAROM lucrat la Aeroclubul Romaniei timp de aproape 9 luni. Ulterior, incepand cu anul 2015, a ocupat functia de director general al Scolii Superioare de Aviatie CivilaBarbu este absolvent al Facultatii de Inginerie Aerospatiala, specializarea Inginerie si Management Aeronautic (din cadrul Politehnicii Bucuresti - n.red.), se arata intr-un comunicat oficial al companiei.Potrivit CV-ului incarcatpe retele de socializare, George Barbu are si o diploma de master in Inginerie si Management Aeronautic.Barbu a primit un mandat de director executiv de 4 luni, dupa ce Valentin Gvinda a renuntat la functia pe care i-o oferise ministrul demis a Transporturilor, Razvan Cuc. La randul sau, Gvinda a ajuns pentru cateva zile in fruntea TAROM dupa ce Consiliul de Administratie al companiei a demis-o, pe 15 octombrie, pe fosta sefa, Madalina Mezei.Reamintim ca, dupa ce, pe 15 octombrie, a fost demisa, Mezei a sustinut ca, de fapt, plateste pentru ca ar fi refuzat sa tina la sol, la solicitarea ministrului Razvan Cuc, 5 avioane cu care urmau sa calatoreasca spre Bucuresti parlamentari ai Opozitiei, in ziua in care s-a votat motiunea de cenzura care a rasturnat Guvernul Dancila.Cuc a admis ca i-a cerut liste cu pasageri pentru acea zi Madalinei Mezei, dar a spus ca nu i-a solicitat chiar sa tina avioane la sol si nici nu a demis-o din cauza ca aceasta ar fi refuzat sa impiedice decolarile.In context, Cuc a dezvaluit ca, in mandatul Madalinei Mezei la conducerea TAROM, membri ai familiei acesteia lucrau in companie. In plus, tot dupa ce Mezei a ajuns la conducerea TAROM, salariul unui membru al familiei acesteia ar fi fost majorat de la putin peste 1.800 de euro la circa 2.400 de euro.In context, Cuc i-a mai reporsat lui Mezei ca nu s-a ridicat la inaltimea asteptarilor sale, in conditiile in care, printre altele, nu a semnat contractul pentru cumpararea de aeronave ATR noi, cu care TAROM sa le inlocuiasca pe cele din flota existenta si imbatranita.Viorica Dancila a trimis Corpul de control atat la Ministerul Transporturilor, cat si la TAROM, pentru a stabili ce s-a intamplat acolo. In plus, DNA s-a autosesizat si a inceput o ancheta in acest caz.