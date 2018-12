Zboruri suspendate pe aeroportul Gatwick, dupa ce au fost depistate drone zburand deasupra pistelor

Ziare.

com

Doua drone au fost depistate deasupra unei piste miercuri seara la al doilea cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie. Drept urmare, staff-ul a decis sa opreasca toate zborurile pana cand autoritatile investigheaza. Gatwick si-a cerut scuze pentru suspendare dar a adaugat ca siguranta pasagerilor este prioritara.La ora locala 03:00 Gatwick a anuntat ca aeroportul s-a redeschis, insa 45 de minute mai tarziu aeroportul a fost inchis din nou din cauza depistarii unor noi drone."Din pacate o noua depistare de drone in apropierea aeroportului a determinat ca pistele sa fie inchise din nou incepand cu 03:45", se arata intr-un comunicat postat pe Twitter de Gatwick."Lucram pentru a oferi pasagerilor afectati cazari la hoteluri si sa ii transportam la Gatwick pe cei care au aterizat la alt aeroport", este adaugat in comunicat.Peste 20 de zboruri au fost redirectionate catre aeroporturi din Marea Britanie si Europa, inclusiv Manchester, Liverpool, Paris, Birmingham si Amsterdam, conform flightradar24.Pe retelele sociale mai multi pasageri s-au plans ca au fost nevoiti sa stea peste doua ore in avion cat timp au asteptat ca Gatwick sa isi redeschida pistele.