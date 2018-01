Zborurile care au reusit o performanta de invidiat. Au plecat in 2018, au ajuns in 2017

Ziare.

Daca te-ai gandit vreodata cum ar fi daca ai putea sa calatoresti in timp , tine minte acest articol pentru urmatorul Revelion. Cateva zboruri din Est au experimentat acest lucru, cand au decolat in 2018, dar au aterizat in 2017, datorita diferentelor de fus orar.Un exemplu este zborul Hawaii Airlines HA 446, care a zburat de la Auckland, Noua Zeelanda, la Honolulu, Hawaii. Decolarea a fost programata pentru 23.55, cu doar cinci minute inainte de Anul Nou, pe 31 decembrie, si a aterizarea la 9.45 in aceeasi zi. Calculele au fost destul de precise, dar "magia" s-a produs la final de an.