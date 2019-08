Zborurile catre Spania ar putea fi intarziate, din cauza fenomenului meteo extrem "DANA"

Ziare.

com

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, autoritatile spaniole a emis o prognoza de fenomene meteorologice extreme dupa ce, in vestul Peninsulei Iberice, s-a format o depresiune izolata de nivele inalte care se va deplasa peste sudul peninsulei, urmand a se va simti si in zona Balearelor incepand din 28 august."Odata cu deplasarea spre zona Marii Mediterane, prognoza indica faptul ca se vor inregistra caderi de precipitatii si intensificari ale vantului, sub forma de furtuni, in zona Comunitatii Valenciene (in Provinciile Valencia si Alicante), Regiunea Murcia si zona Balearelor, persistand in zona de arhipelag pana la data de 29 august, cand DANA se va deplasa spre nordul Italiei. Pe cale de consecinta, zborurile operate pe aeroporturile internationale din Valencia, Elche, Almeria si cele din Insulele Baleare pot inregistra intarzieri fata de orarul normal de decolare/aterizare", precizeaza MAE.De asemenea, sursa citata ii informeaza pe romanii care vor sa utilizeze transportul feroviar sau cel aerian din Spania, ca, pe fondul grevelor anuntate de compania de cai ferate spaniola Renfe si de compania aeriana Ryanair, circulatia feroviara si zborurile ar putea fi afectate."In zilele de 30 august si 1 septembrie 2019, activitatea in domeniul transportului feroviar, in ceea ce priveste serviciile furnizate de compania Renfe, se va desfasura la capacitate redusa, existand posibilitatea modificarii coordonatelor de calatorie. De asemenea, zborurile operate de compania aeriana Ryanair ar putea suferi modificari in urmatoarele zile din luna septembrie (respectiv prima zi de luni si zilele de vineri si duminica): 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 si 29 septembrie 2019", mentioneaza MAE.Se recomanda cetatenilor romani sa consulte site-urile oficiale ale companiilor cu care calatoresc pentru a se informa asupra starii calatoriilor cu trenul si a zborurilor programate.Totodata, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Madrid (+34917344004) si ale Consulatului Romaniei la Almeria (+34950625963, +34950624769, +34950172725), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate in regim de permanenta. Romanii care se confrunta cu o situatie urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei la Madrid (+34649656032) si al Consulatului Romaniei la Almeria (+34682733408).Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: http://almeria.mae.ro, http://madrid.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si aminteste ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" cu informatii si sfaturi de calatorie. AGERPRES/ (AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin, editor online: Simona Arustei)