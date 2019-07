Ziua Aviatiei Romane - Spectacol aerian in Piata Aviatorilor din Capitala, cu zeci de aeronave militare

Ziare.

Potrivit MApN, la ceremonie, care va incepe la ora 10,00, vor participa ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca.Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor va fi survolat de aproximativ 25 de aeronave militare de tip F-16 Fighting Falcon, MiG-21 LanceR, IAR-99 Soim, IAR-99 Standard, C-27J Spartan si IAR-330 Puma apartinand Fortelor Aeriene Romane, doua aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene, sase elicoptere tip EC-135 si Mi-17 apartinand Ministerului Afacerilor Interne, trei elicoptere IAR-330 Puma ale Serviciului Roman de Informatii si patru aeronave tip Extra 300 apartinand Aeroclubului Romaniei, a informat MApN.Aeronavele Eurofighter Typhoon apartin detasamentul italian dislocat pe aerodromul Mihail Kogalniceanu si care participa la executarea unor misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO, alaturi de aeronavele F-16 Fighting Falcon, MiG-21 LanceR si militari ai Fortelor Aeriene Romane.Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene este sarbatorita, in fiecare an, la 20 iulie, cand este praznuit Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al pilotilor. In aceeasi luna, in urma cu 109 ani, Aurel Vlaicu efectua primul zbor complet cu un aeroplan de conceptie proprie pe teritoriul tarii noastre.