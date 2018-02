3 servicii business-to-business vitale pentru un cabinet de avocatura

Curieratul rapid

Traduceri ale documentelor in absolut orice limba

IT si consultanta software

Ziare.

com

Acest mediu se afla intr-o continua schimbare, iar principala regula a jocului este urmatoarea: adapteaza-te rapid, sau vei ajunge inevitabil pe linie moarta.Toate cabinetele mari de avocatura cunosc bine acest lucru, iar pasiunea pentru aceasta meserie si satisfactiile ce vin pe parcurs, reprezinta o provocare perpetua pentru absolut orice avocat.De aceea, firmele de legal prefera solutii rapide de business-to-business, pentru rezolvarea in cel mai scurt timp a unui numar de task-uri, cautand mereu parteneri de incredere, cu solutii ce se pliaza intocmai pe nevoile lor.Iata 3 dintre acestea:Atentia si calmul cu care trebuie abordat orice pas, in cazul unei probleme juridice, naste automat urmatoarea intrebare: Cum putem externaliza cu succes anumite lucruri?Livrarea rapida a documentelor este unul dintre acestea si reprezinta o resursa pe care avocatii prefera sa o ia din afara.De aceea, firmele de curierat rapid pot oferi exact acele avantaje pe care un cabinet de avocatura le cauta la furnizorii de servicii business-to-business: dinamism, incredere, respectarea promisiunilor.Vorbim bineinteles de un serviciu premium de transport al documentelor, local sau national, sub stricta supraveghere a unui personal pregatit dupa cele mai inalte standarde.Se intampla de foarte multe ori ca partile implicate intr-o actiune juridica sa se poata baza pe o echipa de avocati ce poate rezolva rapid o problema, in alta limba decat romana.In acest caz, parteneriatul cu o echipa de traducatori specializati este vital. De ce un astfel de serviciu? Pentru ca asigura intr-un timp optim traduceri specializate a oricarui document, in orice limba de pe glob.Mai mult decat atat, cabinetul de avocatura se bucura de asistenta unui account manager dedicat, care intelege foarte bine situatia si pastreaza intotdeauna deschisa o linie de comunicare.Mai mult decat atat, un astfel de serviciu este extrem de digitalizat, pe Skype sau mail, iar serviciile sunt livrate rapid, intotdeauna cu respectarea deadline-urilor.Traduceri in germana, italiana, japoneza sau alta limba exotica? Traducatorii specializati pe Business & Legal vor fi mereu la dispozitia firmei de avocatura.De la site-ul de prezentare la aplicatiile interne de gestiune si fluidizare a traficului de date, un pachet de servicii IT business-to-business, poate ajuta enorm o echipa de avocati.De aceea, pentru a evita timpii morti in care o eventuala defectiune in sistemul de baza intern poate da un deadline peste cap, o relatie de colaborare cu o firma de IT poate fi extrem de productiva.Un software inteligent financiar-contabil reprezinta o resursa importanta pentru o firma de avocatura, iar partea cea mai frumoasa este ca acesta poate fi personalizat in timp real, in functie de nevoile fiecarui client.Extrenalizarea eficienta a unui serviciu este un lucru extrem de important pentru absolut orice companie, de aceea, cabinetele de avocatura trebuie sa tina cont de aceasta varianta.Rezultatele sunt pe masura, iar timpul castigat poate fi utilizat in mod util, pentru a satisface intotdeauna nevoile clientilor.