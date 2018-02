Afla cum poti evacua din locuinta un chirias care iti face probleme - Sfatul avocatului

Ziare.

Pentru a afla ce drepturi are proprietarul unui imobil si cum pot fi solutionate cat mai repede aceaste probleme, am consultat un avocat specializat in evacuare Evacuarea reprezinta o procedura speciala reglementata de lege la care pot apela proprietarii care au incheiat contracte de inchiriere a locuintei sau a altor imobile atunci cand chiriasii nu respecta obligatiile contractuale sau atunci cand prin modul de executare a contractului acestia aduc prejudicii proprietarului.Principala conditie pe care trebuie sa o indeplineasca un contract de inchiriere pentru a putea fi urmata procedura evacuarii este ca acesta sa fie incheiat sub semnatura privata, adica intre parti sa existe un inscris care sa constate transmiterea dreptului de folosinta a imobilului sau locuintei.In situatia in care contractul incheiat de parti este inregistrat la Administratia Financiara sau este incheiat la notar, acesta reprezinta titlu executoriu si nu mai este necesara procedura evacuarii, putand fi urmata direct procedura de executare silita.Procedura evacuarii nu aduce nicio atingere drepturilor proprietarului la plata chiriei, a despagubirilor sau a altor drepturi nascute in temeiul contractului sau al legii, acesta putand sa isi recupereze toate drepturile printr-o cerere cu valoare redusa, printr-o ordonanta de plata sau prin sesizarea instantei in conditiile dreptului comun, dupa caz.Pentru a putea intra in posesia imobilului ca urmare a stingerii dreptului chiriasului de a mai folosi imobilul (fie prin expirarea termenului contractului de inchiriere, neplata chiriei sau orice alt motiv legat de nerespectarea clauzelor contractuale), proprietarul trebuie sa notifice in scris chiriasul, prin intermendiul executorului judecatoresc, punandu-i in vedere ca in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii notificarii sa elibereze imobilul.In cazul in care chiriasul nu se conformeaza solicitarii de eliberare a imobilului, proprietarul va sesiza instanta de judecata in circumscriptia careia se afla situat imobilul.Cererea de evacuare trebuie sa respecte conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata. Aceasta se judeca de urgenta, in cauza acordandu-se termene scurte.Citarea chiriasului se face la imobilul pe care il ocupa fara drept, acest loc socotindu-se domiciliu obligatoriu.Daca cererea de evacuare este intemeiata, instanta va dispune evacuarea prin hotarare executorie. Practic, aceasta va putea fi pusa imediat in executare si chiriasul evacuat.Totodata, daca s-a solicitat si plata chiriei, instanta poate dispune si obligarea paratului la plata acestora.De asemenea, si chiriile devenite scadente in timpul procesului vor fi acordate de catre instanta de judecata.Impotriva hotararii de evacuare se poate declara apel in termen de 5 zile, de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz.Executarea hotararii nu poate fi suspendata, cu exceptia situatiilor in care evacuarea a fost ceruta pentru neplata chiriei, iar paratul a consemnat chiria la care a fost obligat la dispozitia reclamantului.Impotriva executarii hotararii de evacuare chiriasul poate formula contestatie la executare, in conditiile legii.