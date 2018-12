AndrewID, prima casa de avocatura bazata pe conceptul New Law

O noua perspectiva de solutionare a problemelor juridice

Onorarii flexibile, in functie de serviciile oferite

Tehnologia, un element important in comunicarea cu clientul

Noua paradigma juridica isi propune sa eficientizeze modul de punere in aplicare al serviciilor juridice, astfel incat relatia dintre avocat si client sa se desfasoare intr-un mod cat mai profesionist.Pe acest principiu modern functioneaza si casa de avocatura AndrewID care constientizeaza nevoile reale si actuale ale clientilor sai si isi propune sa livreze servicii juridice de calitate.Iata cum isi propun avocatii din cadrul AndrewID sa se diferentieze de celelalte societati profesionale de avocati de pe piata! AndrewID este o casa de avocatura profesionista care aduce in prim-plan nevoile actuale ale clientilor.Avocatii din cadrul primei societati profesionale din Romania care isi coordoneaza activitatea sub egida New Law sunt pregatiti sa ofere solutii eficiente si inovatoare la orice problema de ordin juridic cu care se poate confrunta o persoana juridica sau o institutie publica in demersul profesional.Avantajul pe care mizeaza specialistii AndrewID consta tocmai in faptul ca persoanele juridice se bucura de solutionarea rapida a procedurilor si de costuri echitabile, in conformitate cu munca depusa a avocatilor.Conceptul New Law vine in avantajul clientului, intrucat acesta nu este taxat in functie de numarul de ore alocate de catre echipa de avocati, ci are o taxa fixa, un fel de abonament ce poate fi schimbat in functie de serviciile oferite. Conceptul exista si in legislatie, insa practica merge mai mult spre taxarea pe ora.Spre exemplu, AndrewID este o casa de avocatura care a eliminat timesheet-urile, facturarea orara si discutiile cu clientii referitoare la timpul alocat unui task. Prin acest mod, se asigura o transparenta totala in relatia client-avocat iar performantele pot fi atinse mult mai usor.Practicarea onorariilor flexibile, bazate pe nevoile reale ale clientilor, se dovedeste a fi din ce in ce mai apreciata atat de catre beneficiarii serviciilor, cat si de catre avocati.Pentru a veni in sprijinul clientilor sai, casa de avocatura AndrewID accepta si plata onorariilor in criptomonede.Modelul de business New Law adoptat de specialistii AndrewID aduce tehnologia mai aproape de avocati pentru ca aceasta sa fie folosita cu succes in relatia cu clientii.Acestia sunt convinsi ca implementarea tehnologiei in serviciile oferite de o casa de avocatura inseamna eficientizare si predictibilitate, prin urmare timpul, cea mai valoroasa resursa, poate fi exploatat mai bine in vederea acordarii celor mai bune solutii pentru problemele juridice.Spre exemplu, prin intermediul tehnologiei, timpul de redactare a unui contract comercial scade vizibil, iar felul in care sunt negociate ajustarile fine din cadrul sau influenteaza timpul final de redactare.In plus, contractele pot fi semnate electronic, fiind un avantaj important pentru orice tip de business.Pentru consiliere juridica si servicii in-house, Andrewid.ro pune la dispozitia clientilor sai o oferta variata de servicii de specialitate din diferite ramuri ale dreptului precum Drept Comercial, Drept Administrativ, Drept Fiscal etc.