Audierea lui Dinca la Politie a fost intrerupta. Tonel Pop: Avocatul din oficiu a facut o criza de nervi, Dinca l-a mangaiat

"Din cauza unui incident major, s-a intrerupt interogatoriul lui Dinca.Am fost nevoit sa invederez procurorului de caz faptul ca avocatul din oficiu a parasit de mai multe ori si mai multe minute camera de ancheta, fara sa anunte unde se duce si ce face, creand vicii de procedura si lasand inculpatul neasistat.Nu cred ca nimeni doreste ca ancheta sa fie aruncata pe apa Sambetei pe vicii de procedura, ca nu isi face treaba domnul avocat din oficiu. A trebuit sa se intrerupa ancheta, sa verifice procurorul de cate ori a plecat, cate minute l-a lasat fara asistenta juridica obligatorie", a declarat avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, prezent la audierea lui Gheorghe Dinca de la IGPR.Tonel Pop spune ca avocatul lui Dinca, Lascoschi Claudio, a facut si o criza."S-a inchis ancheta. De asemenea, domnul avocat din oficiu al lui Dinca a facut o criza de nervi, a inceput sa tremure. La care domnul Dinca l-a mangaiat si l-a tinut de maini. Am fost nevoiti sa intrerupem ancheta, se va viziona caseta. (...) Este posibil ca procurorul de caz sa nu fi observat plecarea repetata a domnului Lascoschi lasandu-l fara asistenta in timpul audierii, pentru ca procurorul are foarte multe hartii si isi noteaza foarte atent si vorbeste cu inculpatul, nu cu avocatul", mai spune Pop.Intrebat daca, la audiere, Gheorghe Dinca a cooperat, Tonel Pop a spus: "El nu coopereaza, ci cel mult are scapari din care cel putin eu si anchetatorii am inteles mult mai multe lucruri. Ofera noi detalii prin faptul ca se enerveaza si el, are scapari, la anumite observatii, note, intrebari. In momentul acela aflam mai multe decat vrea sa spuna, poate chiar esenta".La randul sau, Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, a spus ca a iesit de la audiere o singura data cu incuviintarea procurorului, si nu de mai multe ori, asa cum sustine avocatul familiei Luizei. Lascoschi mai precizeaza ca Tonel Pop "vrea mereu circ"."Domnul Tonel a vrut sa se intrerupa din cate am inteles. Am fost la toaleta, atat, doar o singura data. Am facut semn ca ies, s-a incuviintat de catre procuror ca pot sa ies si cam asta este. (...) A fost o chestie de un minut aproximativ, cand am mers la toaleta, am facut semn, se discuta liber, era si domnul Tonel de fata, deci nicio problema", a relatat Claudiu Lascoschi, la iesirea de la sediul IGPR.Avocatul din oficiu al lui Dinca a mai precizat ca Tonel Pop s-ar fi "plictisit de audiere"."Pai domnul Tonel mereu vrea circ. Intervine aiurea, in fine, nu vreau sa comentez ca nu are rost. Probabil ca se plictisise de audiere", a explicat Lascoschi.Acesta a mai precizat ca Gheorghe Dinca este cooperant.