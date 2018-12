Avocatii vor avea voie cu telefoane in parchete: Se plansesera ca se simt umiliti cand le sunt retinute

Ziare.

Procurorul general Augustin Lazar a avut vineri o intalnire cu Gheorghe Florea, presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, si cu Ion Dragne, decan al Baroului Bucuresti, in cadrul careia a fost abordata problema interdictiei aplicate avocatilor de a intra in unele parchete cu dispozitive electronice, in special telefoane mobile, dispozitive care, in prezent, raman in custodie la intrarea in sediu."In urma analizei cadrului legal si a tuturor argumentelor invocate, s-a apreciat ca masura interzicerii de principiu a accesului avocatilor cu telefoane mobile si alte dispozitive electronice (laptop, tableta s.a.) este disproportionata fata de scopul urmarit - asigurarea unui echilibru intre respectarea caracterului nepublic al urmaririi penale si protectia informatiilor clasificate si a celor confidentiale, pe de o parte, si buna desfasurare a profesiei de avocat pe de alta parte.O abordare unitara care sa inlature inconvenientele aplicarii acestei masuri o reprezinta consacrarea, prin norme interne , a regulii ca accesul avocatilor cu astfel de dispozitive sa fie permis in toate cazurile in care procurorul nu are motive justificate sa limiteze acest drept, in concret. Limitarea se va putea face cu acordul conducatorului parchetului", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.In acest sens, la nivelul Parchetului General s-a modificat cadrul intern privind accesul si circulatia in sediu si s-au luat masuri in vederea aplicarii corespunzatoare si la celelalte structuri/ unitati de parchet."Totodata, in cadrul intalnirii s-a propus ca, in interesul indeplinirii rolului profesiilor de procuror si avocat, sa se desfasoare intalniri lunare intre reprezentantii institutionali desemnati ai celor doua profesii pentru schimb de informatii necesare identificarii si implementarii masurilor de imbunatatire a cooperarii interprofesionale", afirma sursa citata.Aceasta tema a fost discutata recent si la o audiere publica in Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din Senat. In cadrul dezbaterilor din Parlament, avocatii au afirmat ca se simt "umiliti" atunci cand li se retin telefoanele mobile, tabletele si laptopurile la intrarea in sediile unor parchete, politie sau la Agentia Nationala de Integritate.