Avocatul Poporului a atacat Codul Administrativ la CCR

Decizia vine la doua zile dupa ce ALDE, partid din care Renate Weber a facut parte pana sa fie numita in aceasta functie, a decis sa rupa coalitia cu PSD si sa iasa de la guvernare.Potrivit unui comunicat de presa au fost invocate in principal trei motive:Ordonanta de urgenta contravine art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoareceAvocatul Poporului spune ca a constatat, intre altele, ca"Avocatul Poporului considera ca maniera aleasa pentru solutionarea situatiei administratiei publice centrale si locale din Romania nu este adecvata, intrucat mecanismul legislativ al ordonantei de urgenta prezinta un regim aparte, care ar trebui sa fie folosit in situatii extraordinare, urgente si a caror reglementare nu poate fi amanata", se arata in comunicatul de presa.Or, spune Avocatul Poporului, situatia care a generat adoptarea acestei ordonante de urgenta este deja de notorietate si a cunoscut anterior mai multe initiative legislative, ultima fiind, in acest sens, cea initiata in Parlamentul Romaniei, in cursul anului 2018 (PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al Romaniei), care a incetat prin respingerea definitiva de Camera Deputatilor a proiectului de lege.Ordonanta de urgenta contravine prevederilor constitutionale ale art. 69 privind mandatul reprezentativ, ale art. 109 referitoare la raspunderea membrilor Guvernului si ale art. 111 alin. (1) privind controlul parlamentar al activitatii Guvernului.Din examinarea argumentelor utilizate de Guvern pentru justificarea demersului legislativ in calitate de legiuitor delegat, Avocatul Poporului constata ca, explica institutia in comunicat.Avocatul Poporului subliniaza ca "".Principiul colaborarii loiale dintre institutiile si autoritatile statului nu inlatura functia de control pe care Parlamentul o are asupra Guvernului si nu inverseaza acest control, explica institutia.Ordonanta de urgenta contravine art. 115 alin. (6) din Constitutie, intrucatAvocatul Poporului mai precizeaza ca a constatat caprin fragilizarea statutului membrilor Guvernului si a institutiei in ansamblu."Eliminarea conditiei de ocupare a functiei de catre o persoana aflata intr-unul din cazurile de incompatibilitate poate conduce la situatii de fapt in care o persoana decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica in aplicarea Legii nr. 176/2010, sa fie numita in functia de membru al Guvernului doar pentru ca mai apoi, cand se constata interdictia, sa inceteze calitatea de membru", se mentioneaza in comunicat.Similar, mai afirma Avocatul Poporului,, intrucat permite declansarea procedurilor constitutionale prevazute de art. 103-104 (care implica presedintele Romaniei, prim-ministrul si Parlamentul), in considerarea unei persoane aflate intr-o situatie de incompatibilitate.Luna trecuta, Avocatul Poporului spunea ca a primit zece petitii avand ca obiect sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor ordonantei de urgenta privind Codul Administrativ si examineaza prevederile documentului, urmand a comunica public concluziile.Institutia preciza ca analiza presupune parcurgerea unui act normativ complex (638 de articole prin care sunt aduse modificari consistente cadrului legal) si identificarea eventualelor vicii de constitutionalitate prin raportare la legislatia incidenta asupra careia opereaza modificari actul normativ.Totodata, in urma cu o saptamana, peste 15.000 de membri ai comunitatii Declic i-au solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze urgent Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu noul Cod Administrativ.In ciuda numeroaselor critici, Guvernul a adoptat in luna iunie, prin ordonanta de urgenta, Codul Administrativ , care introduce, printre altele, pensii speciale pentru alesii locali.Si asta cu toate ca CCR declarase Codul Administrativ neconstitutional in integralitate, in momentul in care a fost adoptat sub forma de proiect de lege.Ulterior, dupa o saptamana de la adoptare, Guvernul a adus cateva modificari ordonantei de urgenta , astfel incat autoritatile locale sa poata decide, prin hotarari de consiliu, utilizarea limbii minoritatilor in unitatile administrativ teritoriale si in cazul in care nu este atinsa ponderea de peste 20% de reprezentare.