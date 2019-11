Avocatul Poporului s-a autosesizat in cazul de la Timisoara si va face o ancheta

Ziare.

Intrebata intr-o conferinta de presa daca s-a autosesizat referitor la cazul de la Timisoara, Renate Weber a raspuns: "Da, in cazul de la Timisoara, evident colegii mei care sunt de la Biroul Teritorial Timisoara imediat ne-au transmis o nota sa ne sesizam din oficiu si o sa aiba loc o ancheta, sa vedem si noi cum a fost posibil si care este reactia autoritatilor, pentru ca insist noi suntem un mediator, deci rolul nostru e sa vedem daca autoritatile centrale, locale reactioneaza asa cum trebuie ori de cate ori se intampla ceva".Politia Timis a deschis dosar penalpentru ucidere din culpa in cazul deratizarii dintr-un bloc din Timisoara, in urma careia doi copii si o femeie au murit, iar alte 28 de persoane sunt internate in spital.Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a anuntat, marti, ca patronul firmei care a efectuat deratizarea in blocul de pe strada Mioritei este cercetat si pentru trafic de produse sau substante toxice, dupa ce procurorii au stabilit ca acesta a folosit un insecticid care are in compozitie fosfura de aluminiu.