Avocatul Poporului s-a sesizat in cazul fetitei luata cu mascatii din casa in care a crescut, dupa ce a fost adoptata de o familie din SUA

Ziare.

com

Sesizarea vizeaza posibila incalcare a prevederilor din Constitutie referitoare la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor."Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a demarat o ancheta urgenta in cazul fetitei luata cu mascatii din casa in care a crescut, dupa ce a fost adoptata de o familie din Statele Unite ale Americii.Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei, privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor. Ancheta va fi efectuata de catre specialisti din cadrul Domeniului pentru prevenirea torturii si Avocatului Copilului", anunta institutia.Avocatul Poporului invoca relatarile din presa conform carora fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America. Scene socante au avut loc, vineri, in Baia de Arama, judetul Mehedinti : un procuror este acuzat ca a bruscat si a tarat pe jos o fetita de 8 ani.Fetitase afla in plasament la o familie din oras, de cand avea un an si doua luni, insa a fost data spre adoptie de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mehedinti. Fetita a fost infiata de o familie de romani, cu doi copii, stabilita in Statele Unite ale Americii.