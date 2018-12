Cum poti obtine daune materiale si morale in urma unui accident rutier

Ziare.

In ceea ce priveste drepturile unei persoane vatamate in urma unui accident rutier, consider ca cel mai important drept pe care aceasta il are este dreptul de a fi despagubita pentru prejudiciul moral si material pe care l-a suferit in urma incidentului.Aceste despagubiri constau in daune materiale care includ cheltuielile victimei cu spitalizarea, tratamentul medical si toate cheltuielile care decurg din boala, infirmitatea, ranile si traumatismele suferite in urma accidentului.De asemenea, victima este indreptatita la rambursarea cheltuielilor de reparatie a autoturismului in care se afla si a prejudiciului rezultat din lipsa de folosinta a vehicului avariat.Mai mult, persoana vatamata trebuie despagubita si in privinta cheltuielilor de judecata efectuate sau a cheltuielilor aferente solutionarii pe cale alternativa a litigiului.Toate aceste cheltuieli trebuie dovedite prin chitante si facturi pentru a fi acordate de catre instanta sau de catre asiguratorul RCA, daca se adopta acest mod de solutionare a litigiului. Lucrurile se complica, insa, la acordarea daunelor morale.Daunele morale sunt acele despagubiri acordate pentru a compensa traumele afective, psihice, durerea fizica, cat si cea psihica suferite ca urmare a accidentului rutier.De asemenea, daunele morale pot cuantifica si beneficiul nerealizat prin lipsa de la locul de munca, interventia unei incapacitati de a mai lucra ulterior accidentului, incadrarea intr-o clasa de handicap din cauza unei infirmitati suferite in acel accident etc.In ceea ce priveste evaluarea acestora, cuantificarea prejudiciului moral nu este supusa unor criterii legale de determinare, ci este apreciata de instanta de judecata in functie de consecintele negative suferite de cei implicati, de masura in care le-a fost afectata viata familiala, situatia profesionala, etc.Atunci cand vorbim de o vatamare cauzata prin accidentul auto, singura indreptatita la aceste daune va fi doar persoana vatamata care a trait efectiv acele suferinte.Daca vorbim de un deces survenit ca urmare a unui accident auto, vor fi indreptatite sa primeasca daune persoanele care vor dovedi ca au suferit un prejudiciu afectiv prin moartea victimei, sau cele care se aflau in intretinerea acestora.De asemenea, se vor putea cere despagubiri in ceea ce priveste cheltuielile facute cu inmormantarea si respectarea datinilor religioase.Despagubirile se acorda si pentru persoanele aflate in interiorul vehiculului care a produs accidentul, cu exceptia conducatorului auto din vina caruia s-a produs accidentul.Aceste daune vor trebui suportate de asiguratorul RCA al faptuitorului iar, daca suma lor depaseste valoarea stabilita in polita de asigurare, restul ramas de plata va fi acoperit de cel din culpa caruia s-a produs accidentul.Prin OUG 54/2016 se stabilesc anumite limite minime de raspundere ce trebuie acoperite prin asigurarea RCA. Astfel, pentru prejudiciile materiale produse in unul si acelasi accident, limita de raspundere este 1.220.000 de euro, iar pentru prejudiciile materiale limita este stabilita la suma de 6.070.000 de euro.Atata timp cat asiguratorul RCA nu si-a exercitat dreptul de a rezilia contractul RCA, acesta va fi obligat sa achite prejudiciul cauzat, chiar daca faptuitorul nu a platit rata primei de asigurare la termenul convenit in contractul RCA.Nu, despagubirea se plateste integral de catre asiguratorul RCA la care s-a adresat persoana vatamata prima data.Asiguratorul RCA este obligat sa achite daunele chiar daca conducatorul auto vinovat nu este persoana asigurata. De asemenea, el este obligat sa acorde despagubiri, chiar daca soferul raspunzator nu a fost identificat, atata timp cat vehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat.In tara noastra exista Biroul Asigurarilor de Autovehicule din Romania (BAAR) care are si atributii de informare. Astfel, o persoana prejudiciata se va putea adresa BAAR pentru a obtine toate informatiile necesare despre conducatorul autovehiculului si asiguratorul RCA a acestuia.In acest caz, obligat la plata prejudiciului suferit de victima va fi Biroul Asigurarilor de Autovehicule din Romania.Exista mai multe modalitati de obtinere a acestor daune, fie pe cale judecatoreasca, atat printr-un proces civil, cat si prin constituirea ca parte civila intr-un eventual proces penal, fie pe cale amiabila, prin negocieri directe cu asiguratorul RCA al faptuitorului.