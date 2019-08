DIICOT vrea sa-i faca plangere la barou lui Tonel Popa. Cum justifica avocatul ca si-a facut selfie la casa lui Dinca

Ziare.

Avocatul ar fi facut mai multe fotografii in campul infractional (casa lui Gheorghe Dinca) cercetat de anchetatori si si-ar fi facut si un selfie, imbracat in combinezon, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Ulterior, acesta a fost indepartat de la cercetari.Pe de alta parte, avocatul Tonel Pop a declarat jurnalistilor ca procurorul de caz nu ii mai permite accesul la ancheta, pentru ca anchetatorii nu vor ca acesta sa anunte in presa detaliile.Pop a mai spus ca a rugat un anchetator sa ii faca o singura fotografie in cort, departe de spatiul unde se efectuau perchezitii, iar faptul ca nu i se mai permite accesul la ancheta nu are legatura cu poza."Am cerut sefului criminalistilor de aici sa-mi faca o fotografie cu combinizonul pentru ca era haios au facut o fotografie in fata prelatei. Cu combinezonul. (...) Pentru ca era haios. Dansii au facut o poza pe o prelata. Nu se vede nicio frunza. (...) Era haioasa cu combinezonul cu toate, cu manusi si am vrut sa fac o poza cu acel costum deosebit.Acea fotografie nu e in campul delimitat, ci e la corp. Eram la 30 de metri, nu in campul infractional. Au gasit un pretext, pretextul a fost inainte de a face poza, nu are legatura una cu alta. (...) Am sters, au sters si dansii, a fost un pretext", a explicat Tonel Pop.Totodata, aparatorul a mai spus ca nu mai are voie sa participe la ancheta pentru ca procurorii nu vor ca el sa stie cum decurge urmarirea penala: "Nu le convine ce spun despre dumnealor, nu le convine sa stie nimeni ce fac, ce nu fac sau fac prost".Precizam ca Tonel Pop a reprezentat PSD in diverse cauze si apare pe lista avocatilor platiti de PSD in 2018.