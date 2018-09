Leaua & Asociatii se extinde si devine LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Ziare.

".Cu o experienta profesionala de avocat de peste 10 ani, in care a participat la peste 500 de cauze pe rolul instantelor de judecata din Romania, si cu o prezenta de peste 25 de ani in tranzactiile internationale, Razvan Ioan Paunescu a asigurat consultanta pentru unele din cele mai mari proiecte de investitii din Europa Centrala si de Est.Detine o expertiza unica in relatii economice internationale si a lucrat direct cu companii nord-americane si europene.De asemenea, are o experienta vasta in China si in tarile din spatiul Asia-Pacific, unde s-a concentrat pe tranzactii internationale de tip achizitii, fuziuni, divizari. Fost Presedinte al Camerei de Comert Romania-China, Razvan Ioan Paunescu este in prezent Presedinte Onorific al acestei organizatii.De asemenea, a reprezentat UAE - Uniunea Avocatilor Europeni in calitate de Presedinte pentru Romania. Este Vice-Presedinte al Centrului Avocatilor Mediatori, inca de la infiintare, si membru in Consiliul de Administratie al Fundatiei de Mediere Europeana.: "".Cu o activitate de peste 15 ani in cadrul PricewaterhouseCoopers, unde a fost legal leader al departamentului de "Business Recovery Services", Ana-Irina Sarcane este unul din cele mai cunoscute nume ale acestei zone a serviciilor juridice.A coordonat echipe de avocati de-a lungul unui numar important de proceduri de insolventa, incluzand unele din cele mai complexe proceduri din Romania. Sub egida Ministerului Justitiei, Ana-Irina Sarcane a coordonat procesul complex de revizuire a legii insolventei, respectiv proiectul care a condus la adoptarea Legii 85/2014, precum si a Codului Insolventei adnotat, lucrand in consortiu cu o parte dintre cei mai prestigiosi avocati, practicieni in insolventa si teoreticieni ai dreptului insolventei din piata locala.Ana-Irina Sarcane este membru in Consiliul Stiintific al Institutului National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa (INPPI) si formator al UNPIR.".Are o expertiza bogata in drepturi reale, contracte civile si comerciale, proceduri administrative diverse, inclusiv cele privind dreptul urbanismului, achizitii publice, concesiuni si parteneriat public-privat.Aurora Damcali a asigurat asistenta juridica complexa in probleme de drept civil, drept administrativ, dreptul mediului, dreptul energiei si al resurselor naturale, in relatia cu autoritatile publice centrale si locale. A reprezentat cu succes clientii in litigii in domeniul dreptului civil, al dreptului administrativ sau al dreptului muncii.De asemenea, are experienta in domeniul arbitrajului international, respectiv in proceduri privind procesele desfasurate in fata Centrului International pentru Solutionarea Disputelor privind Investitiile de la Washington (ICSID).Este cadru didactic colaborator al Universitatii din Bucuresti, la catedra de drept administrativ a Facultatii de Drept.".A reprezentat o gama larga de clienti in cauze complexe, in fata Curtii Constitutionale a Romaniei si instantelor judecatoresti si arbitrale.Este de asemenea adeseori solicitat pentru formularea de opinii juridice in calitate de expert in drept roman si al Uniunii Europene, in diverse cauze pe rolul instantelor judecatoresti straine sau in arbitrajul international.Stefan Deaconu este profesor de drept constitutional si sistem normativ al UE la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti.Este Presedinte al Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si arbitru in cadrul acestei Curti, precum si in cadrul Centrului de Arbitraj al Comisiei Economice si Comerciale Internationale din China - CIETAC.In perioada 2005-2012 a detinut functia de consilier prezidential pe probleme juridice si de sef al Departamentului Legislativ al Administratiei Prezidentiale, iar anterior a fost director in cadrul Senatului Romaniei.".Are de asemenea o expertiza ampla in dreptul societar, dreptul aviatiei, dreptul constructiilor, activitatea ei fiind in prezent axata pe dreptul IT si al noilor tehnologii.Are o vasta experienta ca avocat in arbitraj comercial international precum si arbitraj privind protectia investitiilor (in fata Centrului International pentru Solutionarea Disputelor privind Investitiile de la Washington - ICSID sau ad hoc in baza regulilor UNCITRAL).De asemenea, este un renumit arbitru, care a solutionat peste 130 de dosare nationale si internationale, din care mare parte la Curtea Internationala de Arbitraj ICC Paris si Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, dar si in arbitraje ad hoc sau ale altor institutii internationale de arbitraj.Este membra a listelor de arbitri a numeroase centre de arbitraj, cum sunt cele de pe langa camerele de comert si industrie din Romania, Bulgaria, Slovenia, Polonia, Republica Moldova, Centrul de Arbitraj si Mediere din cadrul Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (WIPO), Centrului de Arbitraj International din cadrul Camerei Federale pentru Economie din Austria (VIAC), centrele de arbitraj din Beijing (CIETAC), Shanghai si Kuala Lumpur.A fost vicepresedinte al Curtii Internationale de Arbitraj - ICC Paris (2015-2018) si al Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (2008-2012), fiind in prezent membra a comisiei de arbitraj a ICC si a International Council for Commercial Arbitration (ICCA).Este conferentiar universitar in cadrul ASE Bucuresti, unde preda dreptul afacerilor si dreptul Uniunii Europene, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, unde a predat dreptul comparat al arbitrajului comercial si preda arbitrajul in constructii.A sustinut prelegeri la Sciences Po (Paris), Georgetown University (Washington, D.C.) si a fost visiting scholar la Columbia Law School (New York).Absolventa a programului "Emerging Leaders" din cadrul Harvard University, John F. Kennedy School of Government, este inclusa in "Who's Who Legal" in domeniul arbitrajului international in toate editiile incepand cu anul 2007 si recunoscuta drept lider de gandire "Thought Leaders" (GAR 100, editiile 2017 - 2018).Societatea LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP acorda consultanta juridica si asigura reprezentarea clientilor sai in tranzactii si litigii interne si internationale, intr-o gama larga de domenii, cum sunt: dreptul comercial roman si international, dreptul societar - fuziuni si achizitii, dreptul insolventei, dreptul concurentei comerciale, drept civil si drepturi reale, drept public, administrativ si constitutional, achizitii publice, concesiuni si parteneriate public-private, dreptul fiscal, drept financiar si bancar, dreptul asigurarilor, dreptul transporturilor cu precadere dreptul aviatiei, dreptul constructiilor si urbanismului, dreptul energiei si al resurselor naturale, dreptul mediului, dreptul proprietatii intelectuale, protectia datelor, dreptul IT si al noilor tehnologii, dreptul muncii.Echipele de lucru sunt coordonate de cei 11 parteneri: Crenguta Leaua, Aurora Damcali, Stefan Deaconu, Razvan Ioan Paunescu, Gheorghe Matei, Irina Sarcane, Marius Grigorescu, Mihaela Maravela, Gina Gheorghe, Andreea Simulescu, Cleopatra Cadar.Avocatiisunt membri in diverse asociatii internationale: Chartered Institute of Arbitrators - CIArb, London Court of International Arbitration - LCIA, International Bar Association - IBA, Swiss Arbitration Association - ASA, International Fiscal Association - IFA, filiala Romania, Union des Avocats Europeens (U.A.E.) Bruxelles, INSOL Europe.