Opinia avocatului: Supermarketurile si farmaciile pot fi anchetate daca nu respecta obligatiile de a evita formarea cozilor

Situatia premisa si rezultatul

Poate fi incidenta si vatamarea

Despagubiri foarte mari in caz de deces

Spre exemplu, obligatia hipermarketurilor si a farmaciilor de a evita formarea cozilor de persoane sau obligatia de a nu organiza evenimente cu participarea a mai mult de 100 persoane. Aceasta este opinia unui senior-asociat din cadrul firmei europene de avocatura Noerr, potrivit unui comunicat al companiei transmis miercuriIntr-o analiza intitulata "Implicatii penale ale masurilor dispuse pentru prevenirea raspandirii noului Coronavirus", avocatul a explicat care este incidenta infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, reglementata de art. 352 din Codul Penal.Potrivit Codului, nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase se pedepseste cu inchisoare sau amenda, indiferent daca nerespectarea s-a facut cu intentie (situatie in care pedeapsa este amenda sau inchisoarea de la 6 luni la 2 ani) sau din culpa, adica din nestiinta sau neatentie (situatie in care pedeapsa este amenda sau inchisoare de la 1 luna la 6 luni).Infractiunea cunoaste o situatie premisa, care consta in adoptarea de catre autoritatile publice competente a unor masuri concrete privitoare la prevenirea sau combaterea infectiei cu noul coronavirus.Pana in acest moment, masurile intreprinse de autoritati vizeaza, spre exemplu, carantina sau autoizolarea obligatorie a anumitor persoane care sunt suspecte de coronavirus, obligatia comerciantilor de a adopta masuri destinate evitarii formarii cozilor de persoane etc.Infractiunea este una de rezultat, ceea ce inseamna ca nerespectarea unei masuri privitoare la prevenirea sau combaterea infectarii cu noul coronavirus constituie infractiune doar daca aceasta nerespectare a avut ca urmare raspandirea infectiei cu noul coronavirus, adica cel putin infectarea unei alte persoane.Situatia se complica in cazul in care persoana infectata se imbolnaveste grav."In functie de evolutia infectiei cu noul coronavirus in cazul persoanelor la care s-a raspandit acest virus prin nerespectarea de catre alta persoana a masurilor de prevenire si combatere adoptate, pot fi incidente si alte infractiuni, precum cea de vatamare corporala sau vatamare corporala din culpa, loviri sau alte violente etc," se arata in analiza Noerr.Potrivit avocatului, persoanele la care s-a raspandit noul coronavirus ca urmare a nerespectarii de catre o alta persoana a masurilor de prevenire si combatere adoptate se pot constitui parte civila in dosarele penale deschise si pot solicita despagubiri pentru toate prejudiciile suferite, in conditiile legii civile.," se arata in analiza.De asemenea, asa cum aratam, infractiunea poate fi savarsita atat de persoane fizice, care, spre exemplu, nu respecta obligatia de carantina sau autoizolare, cat si de persoane juridice, care nu respecta obligatiile puse in sarcina lor de catre autoritatile competente (spre exemplu, obligatia hipermarketurilor si a farmaciilor de a evita formarea cozilor de persoane sau obligatia de a nu organiza evenimente cu participarea a mai mult de 100 persoane).