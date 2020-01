Poprirea pe salariul tau este anulabila oricand in anul 2020

Ziare.

In anul de gratie 2020, poti contesta si anula poprirea salariului tau, exista noi metode de a obtine asta. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a intervenit in favoarea debitorilor , executati silit abuziv de recuperatorii de creante, banci ori IFN-uri. Poprirea salariului tau reprezinta una din formele de executare silita, pe care doar un executor judecatoresc o poate demara, cu respectarea conditiilor legale.Obiectul acestei masuri de executare - poprirea salariului tau - il reprezinta sumele de bani, datorate debitorului ori detinute in numele sau de angajator sau pe care acesta din urma i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente.In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi, cat si incasarile viitoare, cu respectarea limitelor: 1/3 din salariul net pentru un singur dosar de executare silita si maxim 1/2 din salariul net pentru cel putin doua dosare de executare silita.Nu sunt supuse executarii silite prin poprire:a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie, cum ar fi pensia alimentara, alocatia s.a.;b) sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la institutii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;c) sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare, pe o perioada de 3 luni de la data infiintarii popririi. Atunci cand asupra aceluiasi cont sunt infiintate mai multe popriri, termenul de 3 luni in care se pot efectua plati aferente drepturilor salariale viitoare se calculeaza o singura data de la momentul infiintarii primei popriri. Contestatia la executare este in fapt si in drept o cerere de chemare in judecata, poprirea salariului tau va fi anulata doar in urma unui proces la judecatoria competenta.Contestatia privitoare la poprirea salariului tau se poate face in termen de 15 zile de la data cand cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi.Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit.Noi stim peste 50 de motive pentru care exista executari silite ilegale . Le-am expus aici.Aici, actiunea difera in functie de legea sub imperiul careia a fost demarata executarea silita. Daca creditorul a formulat cerere de executare silita anterior datei de 15 februarie 2013, este aplicabil vechiul cod de procedura, adoptat in 1865.Daca creditorul a sesizat executorul prin cerere incepand cu 15 februarie 2013, este valabil actualul cod de procedura civila. Perimarea se constata de catre instanta de executare, la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, prin incheiere data cu citarea in termen scurt a partilor.Acest tip de solutie a intrat de curand in circuitul judiciar, avand caracter obligatoriu pentru instantele nationale, odata cu pronuntarea Deciziei nr. C-75/19 de C.J.U.E. pe data de 26 noiembrie 2019 Aici ne referim la acele executari silite, ce se bazeaza pe clauze abuzive, inserate de IFN ori Banca in contractul de credit pentru nevoi personale ori pentru achizitia unui imobil.Insasi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decretat acest drept al debitorului, executat silit abuziv.Prin Ordonanta nr. C-75/19, CJUE a stabilit ca Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive in contracte incheiate cu consumatorii trebuie interpretata in sensul ca se opune unei norme de drept national in temeiul careia un consumator care a incheiat un contract de credit cu o institutie de credit si impotriva caruia acest profesionist a inceput o procedura de executare silita este decazut din dreptul de a invoca existenta unor clauze abuzive pentru a contesta procedura mentionata dupa expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar daca acest consumator are la dispozitie, in temeiul dreptului national, o actiune in justitie in scopul constatarii existentei unor clauze abuzive a carei introducere nu este supusa niciunui termen, dar a carei solutie nu produce efecte asupra celei care rezulta din procedura de executare silita si care ii poate fi impusa consumatorului inainte de solutionarea actiunii in constatarea existentei unor clauze abuzive.Imaginati-va, avand in vedere valoarea medie a acelor clauzele abuzive, poti anula poprirea salariului tau si, chiar, sa primiti bani inapoi prinPrin urmare, puteti ataca oricand clauzele abuzive, implicit si poprirea salariului tau.- Comisionul de administrare- Comisionul de risc- Comisionul de gestiune- Comisionul de rambursare anticipate- Comisionul de analiza dosar- Dobanda variabila- Clauza penalizatoare- Scadenta anticipata- Clauza de risc valutar, in ce priveste monedele CHF, Euro, Dolar.Dreptul consumatorului in cazul unei intalniri cu clauzele abuzive e prevazut la art. 14 din Legea nr 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.Consumatorii prejudiciati prin contracte incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecatoresti in conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.Daca a intervenit cesiunea de creanta sau cesiunea de contract, catre vestitii recuperatori de creante abuzivi, clauzele abuzive vor fi anulate in contradictoriu atat cu banca cedenta cat si cu recuperatorul de creante.In urmatoarele articole am devoalat intreaga fraudare a legislatiei aferente executarilor silite:23.07.2019: Anuleaza Adresa de infiintare a popririi din 02.10.2018 emisa in dosarul de executare silita 1296/2015 al SCPEJ "Ochianu Doru -Catalin si Nenenci Alexandru" catre tertul poprit Serviciul Public de Gospodarire Comunala Snagov SRL, precum si actele de executare silita ulterioare emise de catre executorul judecatoresc in numele creditoarei Invest Capital Ltd.Insa, pentru a se dispune suspendarea executarii silite , trebuie sa achitat o cautiune.Daca e anulata poprirea salariului tau, veti primi cautiunea, dar daca pierdeti procesul pierdeti si cautiunea.Noi recomandam tuturor clientilor sa astepte anularea popririi salariului, fara sa ceara si suspendarea. Prin aceeasi hotarare se poate dispune restituirea salariului retinut ilegal de executor.Aceeasi situatie exista si in cazul cheltuielilor de judecata. Pretinsul creditor va fi obligat de instanta, in aceasi procedura, sa restituie cheltuielile de judecata constand in onorariul avocatial, taxa judiciara de timbre s.a.Procesul, indiferent de natura actiunii aleasa, dureaza in medie 3 trei luni, noi am obtinut succesul si in 28 de zile. De la sesizarea judecatoriei si pana la anularea masurii poprirea salariului tau, au trecut doar 28 de zile calendaristice.Angajatorul dvs va putea refuza sa retina procentul de 1/3 din salariul net, fara sa sufere niciun risc de amenda.Insa, esential pentru dvs este sa nu pierdeti termenul de contestatie de 15 zile privind actiunea mentionata mai sus, la pct. 1.Problema poate sa apara cand executorul judecatoresc demareaza validarea popririi, dar si atunci exista solutii. Oferim un singur exemplu , al unui client, in care am reusit sa respingem cererea de validare pentru poprirea salariului.Solutia pe scurt: Admite exceptia tardivitatii formularii cererii de validare a popririi. Respinge cererea ca tardiv formulata si in consecinta dispune anularea adresei din data de 15.03.2019 emisa de Biroul Executorului Judecatoresc "Ene Magdalena" in dosarul de executare nr. 2125/2015E.Desi am anulat Executarea Silita , inclusiv poprirea salariului tau, timpul pierdut si stresul generat sunt inconmensurabile.Ca debitor executat silit abuziv si in calitate de Avocat specializat in executari , eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.Ai toata libertatea de a anula poprirea salariului tau. Sunt banii tai, munciti din greu.