Povestea primului african care a devenit avocat in Romania

Moise, asa cum il stiu prietenii, face parte dintr-o familie musulmana cu 8 copii (5 baieti si 3 fete), iar decizia lui de a se converti la crestinim i-a schimbat total viata.Yeboua Moussa Ouattara a venit in Romania in 2008, fiind salvat din razboiul din Coasta de Fildes, dupa cum povesteste chiar el, de parintele Irineu."Atunci a fost razboi in Coasta de Fildes si era in misiune. Auzind de povestea mea, m-a ajutat foarte mult. Fiind un copil nascut intr-o familie musulmana, am fost dat afara din casa, din cauza ca am trecut la crestinism. Atunci a trebuit sa imi asum viata si alegerile, fiindca am ales pe propria mea convingere. M-am decis sa ma convertesc la crestinism, pentru ca era mai usor de inteles ce inseamna viata prin Evanghelie. Si altfel ma simteam.Era o convingere care m-a ajutat pe drumul vietii sa nu ma ratacesc. Am ajuns in Romania in 2008 si eram la Manastirea Prislop din comuna Boiu Mare si eram implicat in muncile gospodariei. Am invatat sa cosesc cu coasa. Mai apoi m-am mutat in Miresu Mare, la matusa parintelui Irineu, unde am fost la vaci.In viata mea nu am facut acest lucru pana la acel moment, dar a fost o experienta foarte frumoasa", a povestit avocatul pentru axanews.ro Yeboua Moussa Ouattara a mai spus ca a invatat singur limba romana, cerand ajutor pentru orice greseala pe care o facea: "Nu imi era rusine sa invat", subliniaza africanul.Sursa citata mai noteaza ca Yeboua Moussa a reusit la examenul pentru barou din august 2019, cu un punctaj total de fix 70, adica cel minim pentru admiterea in profesie. El a depus juramantul pe 17 octombrie.