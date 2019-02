Protocol incheiat intre MJ, MP si avocati: Cresc cu 141% onorariile pentru asistenta judiciara

Ziare.

Potrivit prevederilor protocolului, onorariile sunt minimale, nu pot fi reduse, iar majorarea onorariilor "poate fi efectuata pana la dublul limitei minime", in raport de volumul de munca efectiv sau de complexitatea prestatiei. De asemenea, s-a extins tipologia prestatiilor avocatiale vizate de Protocol, in raport de propunerile barourilor inregistrate la UNBR pana la 21 martie 2017, iar enumerarea acestora nu este exhaustiva."Urmare a intalnirilor ce au avut loc in zilele de 13-14 februarie 2019, Ministerul Justitiei, UNBR si Ministerul Public au semnat Protocolul tripartit privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara in materie penala, pentru prestarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala", informeaza un comunicat al MJ transmis, joi Agerpres.Negocierile privind incheierea acestui Protocol au fost demarate din anul 2017, urmare a solicitarii UNBR de majorare a onorariilor ce fusesera negociate si acceptate in anul 2015 prin incheierea Protocolului bilateral al organizatiei profesionale cu MJ.Potrivit sursei citate, cuantumul onorariilor reflectate in Protocol a fost stabilit prin raportare la evolutiile economico-financiare, pe baza cresterii salariului minim pe economie ca valoare de referinta, ajungandu-se la un consens asupra faptului ca, onorariile astfel cum au fost stabilite prin Protocolul incheiat in anul 2015, nu puteau fi in masura sa acopere serviciul prestat de avocat, asigurand totodata si calitatea apararii persoanelor ce sunt nevoite, datorita mijloacelor materiale precare, sa apeleze la asistenta judiciara din oficiu."Totodata, au fost introduse noi categorii de cereri ce pot face obiectul sistemului de ajutor public judiciar, pentru a acoperi activitatea la care avocatul din oficiu este solicitat a presta serviciul, tinand cont de solicitarile de asistenta in activitatea desfasurata de Ministerului Public ce vor fi acoperite din bugetul alocat de acesta", se arata in comunicat.