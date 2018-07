Urechile surde ale Guvernului PSD: Fostul avocat al Romaniei la CJUE a insistat in van sa transpuna directiva UE. Acum vom plati milioane de euro

Cele mai importante declaratii:

Motivul: incepand cu mandatul Comisiei Juncker, politica fata de netranspunerea legislatiei europene este de toleranta 0. "Inclusiv in fata Curtii de Justitie procedura se desfasoara cu celeritate si sanctiunile solicitate sunt exemplare si pot ajunge la cateva milioane de euro", a precizat Horatiu Radu pentruDeclaratiile au fost facute in contextul in care Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei in fata CJUE, pentru ca n-a implementat in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice, pana cand vor lua masurile necesare.Termenul pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Asta in contextul in care directiva putea fi transpusa incepand cu luna iunie 2015."Sanctiunile sunt forfetare sau se calculeaza pe zi de intarziere, adica de la data la care trebuia transpusa directiva, 26 iunie 2017. Orice zi de intarziere in transpunere ne va costa bani", explica Razvan-Horatiu Radu.- "Pana acum am reusit sa evitam condamnarea si plata de sanctiuni";- "Am sesizat repetat atat institutiile de linie responsabile, cat si pe linie ierarhica spre conducerea responsabila pe zona afacerilor europene";- "Directiva privind spalarea banilor era intotdeauna subliniata, fie cu caractere bolduite, fie cu alta culoare";- "Noi am recomandat si varianta OUG, avand in vedere urgenta data de iminenta unei sanctiuni";- "Pentru noisa fim condamnati si sanctionati pecuniar pentru netranspunerea unei Directive";- "Fiecare zi de intarziere, in materie de sanctiuni, ne costa bani".Potrivit fostului agent guvernamental al Romaniei, decizia de a trimite Romania in fata CJUE luata joi de Comisie a venit oarecum firesc, avand in vedere ca in Romania inca nu este un act de transpunere in vigoare. "Pentru Comisia Europeana, combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului sunt teme importante si de aici vine si reactia dura privind Romania", arata Razvan-Horatiu Radu.Intre timp, ca urmare a dezvaluirilor din investigatia Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, CE a propus deja alta directiva, care a intrat in vigoare in 9 iulie 2018, iar statele UE vor trebui sa o implementeze pana pe 10 ianuarie 2020."Din fericire, pana acum am reusit sa evitam condamnarea si plata de sanctiuni. Au mai fost situatii cand am mai fost dati in judecata si ni s-au cerut sanctiuni, insa atunci Guvernul si Parlamentul au actionat cu celeritate, noi am negociat cu Comisia Europeana si am reusit inchiderea cauzelor", mai explica Razvan-Horatiu Radu.De data aceasta, insa, situatia s-a schimbat. Procedura de transpunere a fost de durata. Legea este in acest moment la Senat, dupa ce Guvernul a initiat proiectul de lege pe 31 mai 2018. De atunci este in lucru la comisiile permanente."La noi, autoritate responsabila pentru transpunerea Directivei este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) . Oficiul insa nu are initiativa legislativa si rolul de initiator a fost asumat de catre Secretariatul General al Guvernului in coordonarea caruia se afla Oficiul.Lunar s-au facut informari pentru Guvern si anual se elabora un Plan anual de transpunere a directivelor UE.Aveam zeci documente in acest sens, fara sa mai iau in calcul si demersurile verbale. Agentul guvernamental insa nu participa la discutii politice si nici la sedintele de guvern, asa incat nici eu si nici echipa mea de la acel moment n-am stiut si n-am inteles de ce acest proiect stagna in mod nejustificat", ne-a explicat fostul agent guvernamental cum au stat lucrurile.Razvan-Horatiu Radu a precizat ca regula este ca institutia care participa la negocierea actului european sa faca si demersurile interne de initiere a actului normativ."In speta a fost un proiect de lege initiat de SGG si asumat de Guvern.", mai spune Horatiu Radu.Fostul agent guvernamental arata ca fiecare zi de intarziere, in care Romania nu transpune directiva, costa bani."Pentru noi ar fi o premiera nefericita sa fim condamnati si sanctionati pecuniar pentru netranspunerea unei directive. Cu atat mai mult cu cat este o directiva sensibila, importanta pentru politica europeana in domeniul Justitiei. Pe scurt, in conditiile noii politici a Comisiei Europene, este imposibil sa mai determini Comisia sa dea inapoi, odata ce o decizie a fost luata. Este si greu sa te aperi fata Curtii de Justitie pentru ca tu, ca stat, nu ai o lege in vigoare care sa transpuna directiva. Ai doar promisiuni sau sperante legitime ca ea va fi adoptata la un moment dat.", a conchis Razvan-Horatiu Radu.MAE arata intr-un comunicat de presa transmis vinerica decizia Comisiei Europene de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) "este un act procedural standard, realizat in cazurile in care un stat membru nu notifica institutiei europene, in termen, actul normativ national care transpune, integral, actul legislativ european."Pana la acest moment, Grefa CJUE nu a comunicat autoritatilor romane o cerere introductiva depusa de Comisia Europeana. "", sustin oficialii MAE.Pe baza unui calendar ferm de conformare, asumat de autoritatile romane cu atributii de reglementare in domeniul spalarii banilor, Comisia Europeana poate decide amanarea sesizarii efective a CJUE, mai arata MAE.Razvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit, pe 19 ianuarie 2013, in functia de Agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Anterior, el a fost Agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene (2011-2012), iar in perioada 2007-2011 Agent Guvernamental al Romaniei pentru Curtea Europeanaa Drepturilor Omului (CEDO).Razvan-Horatiu Radu a fost demis din functie in mai 2018, la doua zile dupa ce Liviu Dragnea a declarat public ca acesta ar bloca actele Guvernului.. Nu stiu ce va face ministrul respectiv cu el. Noi nu mai vrem sa ne pacalim cu notiunea de coincidenta ", declara Dragnea. In locul lui Razvan-Horatiu Radu a fost numit un nou agent guvernamental la CJUE, in persoana lui Costin Radu Cantar, un fost avocat specializat in divorturi. Adevarul a dezvaluit ca acesta este fiul lui Mircea Cantar, seful ziarului "Cuvantul Libertatii" din Craiova, o publicatie apropiata de liderii PSD Dolj, Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda. In 2016, el a picat un examen de intrare in MAE, dupa cum arata site-ul institutiei.In declaratia de avere, Costin Radu Cantar a mentionat ca a castigat aproximativ 3.000 de lei din pariuri sportive. El a jucat la pariuri in timp ce era angajat in functia de inspector la Consiliul Concurentei.Pe de alta parte, surse guvernamentale declarau pentru Newsweek Romania ca Razvan-Horatiu Radu a fost demis dupa un scandal intr-o sedinta de guvern condusa, de facto, de Darius Valcov, consilier al Vioricai Dancila.Darius Valcov, care dirija sedinta Executivului, s-ar fi suparat, de fapt, pe Cristian Winzer, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Europene, care venise fara sa stie ce contin amendamentele la legea parteneriatului public-privat, aratau sursele citate.Winzer ar fi dat vina pe Razvan-Horatiu Radu, caruia i s-ar fi reprosat ca are prea multe observatii. Ulterior, a urmat declaratia publica facuta de Liviu Dragnea si demiterea fostului agent guvernamental. Secretarul de stat Winzer , care a dus la schimbarea lui Razvan-Horatiu Radu, a fost numit mai intai consilier al ministrului pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, apoi, la inceputul lunii august 2017, a fost promovat in functia de secretar de stat pentru relatii interinstitutionale si juridice.Inainte sa ajunga in Guvern, avocatul Cristian Winzer pleda asiduu pe Facebook impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Eu zic ca este cazul si momentul sa fie schimbata. Urgent! Curaj, domnule profesor Tudorel Toader", scria Winzer pe Facebook pe 28 februarie 2017.