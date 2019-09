Agresorii din trafic au fost retinuti: Aveau acasa o gramada de droguri

Ziare.

Acestia vor fi dusi in fata instantei cu propunerea de arestare preventiva, conform Digi24.Va amintim ca, luni dupa-amiaza, doi tineri au fost surprinsi de o camera de bord in timp ce mergeau printre masinile care stationau la semafor, potrivit unor inregistari video.La un moment dat, ambii tineri s-au oprit in dreptul unui autoturism, s-au uitat pe geam, au spus ceva, apoi, fara ezitare, au mers la masina din fata, care avea geamul din dreapta fata deschis.Si brusc unul dintre indivizi a inceput sa dea cu pumnul, fara mila, in persoana aflata in dreapta. Apoi, prin geamul deschis, tanarul agresiv a bagat mana si a deschis portiera din spate. Apoi, ambii tineri aflati langa masina au urcat si au inceput sa loveasca pasagerii.Cei doi agresori au fost identificati, iar marti au fost facute perchezitii la domiciliile acestora.Politia Capitalei a informat, marti seara, ca la perchezitiile din casa barbatilor au fost gasite cantitati mari de plante verzi si uscate, din categoria celor cu efect psihotropic."In urma audierilor efectuate astazi (marti - n.red.), sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au fost identificati 2 barbati, suspecti in comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata.In urma autorizatiilor de perchezitie domiciliara autorizate de Judecatoria Sectorului 1, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare, ambele in Bucuresti, fiind identificate cantitati importante de plante verzi, dar si uscate, cel mai probabil din categoria celor cu efect psihotropic", a informat Politia Capitalei.In acest context, a fost sesizata si Brigada de Combatere a Crimei Organizate Bucuresti din cadrul IGPR.