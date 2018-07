Angajat al MAI, acuzat ca a batut un adolescent in Ploiesti, pentru ca s-ar fi intalnit cu fiica lui

Ziare.

Surse din randul anchetatorilor au declarat ca angajatul MAI, care nu este politist, este acuzat de un parinte ca i-ar fi lovit fiul, in varsta de 14 ani, l-ar fi strans de gat si l-ar fi trantit la pamant.Incidentul s-a petrecut in cartierul Mihai Bravu din Ploiesti, duminica seara, dupa ce adolescentul s-ar fi intalnit cu fiica angajatului MAI.Luni, adolescentul a fost dus la Serviciul de Medicina legala, sustin sursele citate, unde a si obtinut certificat, iar parintele a depus plangere, fiind demarate cercetari pentru loviri sau alte violente.Purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat, marti, ca Politia Prahova "a demarat cercetari intr-o cauza in care este reclamat un cadru al MAI"."Politia Prahova dezaproba astfel de comportamente si asiguram ca vom lua toate masurile necesare pentru lamurirea cazului si pentru aplicarea legii", a declarat Brezeanu.Surse judiciare au declarat ca angajatul MAI este ofiter in cadrul Serviciului de Informatii si Protectie Interna (SIPI) . Barbatul lucreaza in SIPI de peste 2 ani, iar pana atunci a fost angajat al Inspectoratului de Politie al judetului Prahova.Cauza urmeaza sa fie declinata catre Parchetul Militar Prahova, deoarece politistii prahoveni nu au competenta sa il audieze pe ofiterul care l-a agresat pe adolescent.