Bataie ca in filme in Centrul Vechi. Politia s-a autosesizat dupa ce a aparut o filmare pe Facebook (Video)

"In aceasta dimineata, prin apel 112, a fost sesizat un incident, pe raza Sectorului 3, in zona Centrului Vechi. Politistii Sectiei 10, ajunsi la fata locului, au identificat 3 barbati, doi dintre ei precizand ca au fost implicati intr-un conflict fizic. Nu au dorit sa depuna plangere si nici sa fie transportati la spital pentru ingrijiri. Au precizat ca analizeaza daca vor formula sau nu plangere impotriva celor care i-au agresat", informeaza Politia Capitalei.Politistii s-au autosesizat in acest caz, pe baza unor imagini cu respectivul incident, ce au fost prezentate in spatiul public."Pe baza imaginilor aparute in spatiul public, DGPMB s-a sesizat din oficiu, prin Sectia 10 Politie sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice, in vederea identificarii tuturor participantilor si pentru aplicarea masurilor legale", informeaza Politia Capitalei.Imagini video cu bataia au fost publicate pe Facebook de un utilizator. Va avertizam ca urmeaza imagini violente!