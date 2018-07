Bataie cu bate si topoare pe strada intre doua clanuri de rromi. Politistii au tras mai multe focuri de arma (Video) UPDATE

UPDATE

La fata locului a fost necesara si interventia trupelor speciale si a jandarmilor.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Dolj, Georgiana Mosu, politistii au fost sesizati in jurul orei 21:30 referitor la izbucnirea unui scandal intre doua familii de rromi, pe strada Radu Teoharie din Targu Neamt.Politistii care au ajuns la fata locului nu au reusit sa ii convinga sa inceteze scandalul, astfel ca au tras cinci focuri de arma in plan vertical, fara ca vreo persoana sa fie ranita, a precizat reprezentantul Politiei Neamt.La fata locului au fost solicitate forte suplimentare, astfel ca au ajuns si lucratori de la Serviciul de interventii speciale, precum si jandarmi, a mai spus purtatorul de cuvant al Politiei Neamt."In acest dosar se fac cercetari pentru tulburarea linistii si ordinii publice si pentru identificarea celor implicati", a adaugat sursa citata.In imaginile video difuzate de presa locala se poate vedea cum zeci de persoane au ocupat o strada si arunca unii spre ceilalti cu bate, cu topoare sau cu pietre. De asemenea, se poate vedea un singur politist care intervine si merge in mijlocul acestora incercand sa ii determine sa inceteze, apoi trage mai multe focuri de arma.Ulterior, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de Politie, dar o parte dintre cei implicati plecasera.- Georgiana Mosu, purtator de cuvant IPJ Neamt, a declarat la Digi24 ca in urma incidentelor de joi seara au fost retinute 10 persoane.