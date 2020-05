Bataie cu sabii si cutite in parcarea unui market din Baia Mare

Ziare.

Bataia intre cele doua clanuri de romi a izbucnit in parcarea marketului, dupa care o parte dintre persoane au fugit in magazin, majoritatea avand sabii si cutite.Conform purtatorului de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, echipele mixte au intervenit in urma unui apel la 112."In urma unui apel pe 112 care semnala un scandal intre mai multe persoane, echipajul de ordine si siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si Jandarmi s-au deplasat de urgenta in parcarea unui centru comercial din strada Granicerilor. Ca urmare a interventiei politistilor, starea conflictuala a fost aplanata, iar patru persoane implicate in scandal au fost imobilizate si urmeaza a fi conduse la sediul politiei pentru continuarea cercetarilor", a precizat Florina Metes.Potrivit aceleiasi surse, in continuare se desfasoara verificari pentru a se stabili toate imprejurarile in care s-au comis faptele semnalate, urmand a fi dispuse masurile legale.Conform unor surse politienesti, au loc perchezitii domiciliare la mai multe adrese din municipiul Baia Mare, la persoane posibil implicate in scandal. Inca din cursul zilei, aceste persoane s-au amenintat pe Facebook , iar seara si-au dat intalnire in fata unui supermarket. Persoanele participante la violenta stradala sunt suspecte a fi implicate in traficul de persoane pentru practicarea prostitutiei si contrabanda cu tigari, unele dintre aceste intorcandu-se recent acasa din strainatate.