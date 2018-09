Bataie generala la un gratar, in Tecuci: Mai multi prieteni au ajuns la spital dupa ce s-au batut cu sabii si cutite

Ziare.

Din primele informatii oferite de politisti, a fost vorba despre un conflict spontan izbucnit intre mai multi prieteni aflati sub influenta alcoolului. Barbatii faceau un gratar si au inceput sa se certe, discutiile aprinse degenerand intr-o bataie generala in timpul careia au fost folosite arme albe."In data de 05.09.2018, in jurul orelor 01.40, un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Tecuci, fiind in serviciul de patrulare, a sesizat faptul ca pe o strada din municipiu, vis-a-vis de o unitate de invatamant, are loc o incaierare intre mai multe persoane, fapt ce a avut ca rezultat vatamarea corporala a unora dintre acestia si avarierea partiala a doua autovehicule. In timp operativ, la fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Biroului Ordine Publica si jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Galati.Acestia au dispersat grupul aflat in incaierare si au acordat primul ajutor victimelor, o parte din victime fiind transportate la Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din primele cercetari a reiesit faptul ca cele 6 persoane, pe fondul unor diverse motive, s-au regrupat in doua tabere adverse si au declansat altercatia, degenerand in vatamarea corporala a unora dintre ei, acestia prezentand mai multe plagi provocate prin taiere cu un corp ascutit", au anuntat reprezentantii IPJ Galati.Unul dintre cei implicati in conflict, un barbat de 36 de ani, a fost lovit cu o sabie in mana. El a ajuns pe propriile picioare la Spitalul din Tecuci, dar medicii au decis sa-l transfere la Spitalul de Urgenta Sf. Apostol Andrei din Galati."A fost un caz, in jurul orei 1.45 a fost transferat cu ambulanta de la Spitalul din Tecuci la Spitalul din Galati. Este vorba despre un barbat de 36 de ani, era ranit probabil cu o sabie. A venit singur la spitalul din Tecuci. Victima are o plaga injunghiata la antebratul stang", a declarat, directorul adjunct al Serviciului de Ambulanta al Judetului Galati, Doina Ursu.Politia a inceput o ancheta pentru a afla cine a provocat scandalul din Tecuci. Politistii fac cercetari privind savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente si distrugere. In functie de rezultatul examinarii medico-legale a persoanelor vatamate va fi stabilita incadrarea juridica a faptei.