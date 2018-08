Bataie intre doi controlori RATB si un om al strazii. Un jandarm care a intervenit, zgariat de barbatul fara adapost care are HIV

Ziare.

com

Unul dintre jandarmi, care l-a incatusat pe barbatul fara adapost, a fost zgariat la o mana, intrand in contact cu sangele acestuia, iar ulterior s-a descoperit ca barbatul este infectat cu virsul HIV.Conform Jandarmeriei Bucuresti, in jurul orei 18:00 un echipaj de jandarmi aflat in zona Universitate a observat intr-o statie RATB o altercatie intre mai multe persoane. Persoanele implicate erau doi controlori RATB si o persoana fara adapost, toti avand leziuni la fata."Jandarmii au intervenit pentru imobilizarea persoanelor, iar barbatul fara adapost, extrem de violent, a fost incatusat. In momentul incatusarii, jandarmul a fost zgariat la mana dreapta, intrand in contact cu sangele persoanei despre care s-a aflat ulterior ca este infectata cu virusul HIV.Jandarmul ranit a fost transportat la Spitalul Matei Bals, pentru investigatii si tratament profilactic", a transmis Jandarmeria Bucuresti.Persoanele implicate, trei barbati in varsta de 27, 23 si respectiv 43 de ani, au fost duse la Sectia 1 de Politie pentru cercetari.